અમદાવાદના શાહ પરિવાર પર આભ તૂટ્યું! દુકાન બંધ કરીને પરત ફરતા પિતા અને બે પુત્રોનું અકસ્માતમાં મોત

Kheda Accident : ખેડા-અમદાવાદ હાઇવે પર વડાલા પાસે અકસ્માતમાં એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના કમકમાટીભર્યાં મોત નિપજ્યા છે. અમદાવાદના શાહ પરિવારના બે ભાઈઓ અને પિતા દુકાન બંધ કરીને ઘરે આવતા હતા ત્યારે અકસ્માત સર્જાયો હતો. ત્યારે શાહ પરિવારે એકસાથે પરિવારના ત્રણ પુરુષોને ગુમાવતા આભ તૂટી પડ્યુ છે. 

Updated:Mar 29, 2026, 05:00 PM IST

ખેડા બારેજા અમદાવાદ હાઈવે પર આવેલ વડાલા પાટિયા પાસે આવેલ ગેસ પ્લાન્ટ પાસે અકસ્માતનું હબ બન્યું છે. વડાલા ગેસ પ્લાન્ટ પાસે આજે અકસ્માતમાં એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના મોત થતા અરેરાટી મચી ગઈ છે. મૂળ આણંદ જિલ્લાના તારાપુરનો વતની શાહ પરિવાર વર્ષોથી અમદાવાદમાં સ્થાયી થયો હતો. અમદાવાદથી લીંબાસી ગામમાં પોતાની કપડાંની દુકાન ચલાવે છે.  

પિતા અને બે ભાઈઓ દુકાન બંધ કરીને ઘરે પરત આવતા હતા ત્યારે વડાલા પાસે તેમને અકસ્માત નડ્યો હતો. આ અકસ્માતમાં પિતા નવલ મણીભાઈ શાહ (ઉમર 67 વર્ષ), દીકરો જય નવલભાઈ શાહ (ઉંમર 34 વર્ષ) અને જીગ્નેશ નવલભાઈ શાહ (ઉંમર 34 વર્ષ) નું મોત નિપજ્યુ છે.  

જય નવલ શાહનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું. તો ઘવાયેલ પિતા અને બીજા પુત્રને સારવાર માટે ખેડા સિવિલ હોસ્પિટલથી અમદાવાદ લઇ જતા રસ્તામાં મોત નિપજ્યું હતું. અકસ્માતની જાણ 108 અને પોલીસને કરતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી.  

