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શ્રાવણિયો સોમવાર અને અજા એકાદશીનો અદભૂત સંયોગ, 3 રાજયોગથી આ રાશિઓને બંપર આકસ્મિક ધનલાભના યોગ

Written ByViral Raval
Published: Sep 07, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:44 AM IST

આ વર્ષે શ્રાવણિયા સોમવારના દિવસે અજા એકાદશીનો સંયોગ બન્યો છે. અજા એકાદશી ગ્રહોનો આ સંયોગ કેટલીક રાશિઓ માટે બંપર લાભ લાવી શકે છે. જાણો કોણ છે તે લકી રાશિઓ અને શું લાભ થઈ શકે છે. 

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અજા એકાદશી પર શુક્ર માલવ્ય રાજયોગ, ગુરુ હંસ રાજયોગ બનાવી રહ્યા છે. આ સાથે ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ પોતાની જ કન્યા રાશિમાં પધારી રહ્યા છે. જ્યારે ચંદ્ર અને મંગળ મિથુન રાશિમાં યુતિ કરીને મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનાવી રહ્યા છે. આવામાં અજા એકાદશી પર ગ્રહોની ચાલ ખુબ જ લાભકારી ગણાઈ રહી છે. આ દિવસે સૂર્ય પણ પોતાની સ્વરાશિ સિંહમાં રહેશે. આવામાં અજા એકાદશીના દિવસે ગ્રહોની ચાલથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે તે ખાસ જાણો. 

મેષ રાશિ2/6

મેષ રાશિ

અજા એકાદશીના દિવસથી મેષ રાશિના જાતકો માટે સારા દિવસની શરૂઆત થઈ શકે છે. ધનલાભ થવાના પ્રબળ યોગ છે. ઘરમાં સુખ શાંતિનો માહોલ રહેશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરનારાઓને શુભ સમાચાર મળી શકે છે.

મિથુન રાશિ3/6

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિવાળા માટે અજા એકાદશીના  દિવસથી લાભકારી દિવસોની શરૂઆત થઈ શકે છે. સુખ શાંતિનો માહોલ રહેશે. કરિયરમાં પ્રમોશન થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. 

સિંહ રાશિ4/6

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિવાળા માટે પણ અજા એકાદશીના દિવસથી શાનદાર  દિવસોની શરૂઆત થઈ શકે છે. બોસ અને કલિગ્સના સપોર્ટથી  કરિયરમાં તમે તમામ ટાસ્ક સારી રીતે પૂરા કરી શકશો. કમાણી સારી થશે. 

કન્યા રાશિ5/6

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિવાળા માટે પણ અજા એકાદશીનો દિવસ શુભ છે. કારણ કે આજથી તમારા સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. આર્થિક પરેશાનીઓ ધીરે ધીરે દૂર થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યનો ખ્યાલ રાખો. કોઈ મિત્રની મદદથી જીવનમાં આવતી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. 

ધનુ રાશિ6/6

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિવાળા માટે પણ આ દિવસ ખુબ શુભ છે કારણ કે પોઝિટિવ દિવસોથી શરૂઆત થશે. વિદેશ મુસાફરની શક્યતા છે. આવકમાં વધારો થવાના પ્રબળ યોગ છે. 

તસવીરો- તમામ AI Images

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Aja Ekadashi
lucky rashi
astrology

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