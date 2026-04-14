Akshaya Tritiya 2026: અક્ષય તૃતીયા પર બનશે 5 મોટા રાજયોગ, આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ; થશે માલમાલ!
Akshaya Tritiya 2026: આ વખતે અક્ષય તૃતીયા ખાસ રહેવાની છે. કારણ કે, આ દિવસે અનેક મોટા યોગોનું નિર્માણ થશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ દુર્લભ સંયોગોની અસર તમામ રાશિઓ પર પડશે, પરંતુ કેટલીક રાશિઓ માટે આ સમય ધન, કરિયર અને સફળતાની નવી તકો લઈને આવી શકે છે.
અક્ષય તૃતીયાનું મહત્વ
અક્ષય તૃતીયા હિન્દુ ધર્મમાં ખૂબ જ શુભ અને પવિત્ર દિવસ માનવામાં આવે છે. અક્ષર તૃતીયા એટલે અખાત્રીજ દર વર્ષે વૈશાખ મહિનાના સુદ પક્ષની ત્રીજ તિથિએ આવે છે. આ દિવસ કોઈપણ મુહૂર્ત જોયા વગર શુભ કાર્ય શરૂ કરવા માટે ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. 'અક્ષય'નો અર્થ થાય છે જેનો ક્યારેય ક્ષય કે નાશ ન થાય. એવી માન્યતા છે કે, આ દિવસે કરવામાં આવેલા સારા કાર્યો, દાન, પૂજા કે રોકાણનું ફળ ક્યારેય ઓછું થતું નથી, પરંતુ સતત વધતું રહે છે.
19 એપ્રિલે ઉજવાશે અક્ષય તૃતીયા
આ વર્ષે અક્ષય તૃતીયા 19 એપ્રિલના રોજ ઉજવવામાં આવશે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, આ પર્વ દર વર્ષે વૈશાખ માસના સુદ પક્ષની ત્રીજ તિથિએ ઉજવાય છે. આ દિવસે સોનું અને ચાંદી ખરીદવું ખૂબ જ શુભ હોય છે. આ વખતે અક્ષય તૃતીયા અનેક દુર્લભ સંયોગો સાથે આવી રહી છે.
અક્ષય તૃતીયા પર થશે આ સંયોગોનું નિર્માણ
જ્યોતિષીઓના જણાવ્યા અનુસાર, અક્ષય તૃતીયાના દિવસે ગુરુ-ચંદ્ર એક જ રાશિમાં રહેશે, જેનાથી ગજકેસરી રાજયોગ બનશે. આ ઉપરાંત આ દિવસે ત્રિપુષ્કર રાજયોગ, આયુષ્માન રાજયોગ, માલવ્ય રાજયોગ અને શશ રાજયોગનું નિર્માણ થશે. આ રાજયોગો બનવાથી ઘણી રાશિઓનો ગોલ્ડન ટાઈમ શરૂ થશે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
અક્ષય તૃતીયા તમારા માટે સારા સંકેતો લઈને આવી શકે છે. જમીન-મિલકત સાથે જોડાયેલો કોઈ ફાયદો મળી શકે છે. નોકરી કે કરિયરમાં પણ સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળશે. અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સમય ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે આર્થિક બાબતોમાં સુધારાના યોગ છે. લાંબા સમયથી અટકેલા નાણાં પરત મળી શકે છે, જેનાથી રાહત મળશે. રોકાણ કરનારાઓને પણ લાભ મળવાની શક્યતા છે. સમાજમાં તમારી ઓળખ અને સન્માન વધશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમય ખુશીઓ લઈને આવી શકે છે. કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે અને લાંબા સમયથી અધૂરી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકે છે. કરિયરમાં પણ સારી તકો મળશે અને પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાની તક મળશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ સમય રાહતદાયક રહેશે. ઘર-પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. વેપાર કરનારાઓને સારો નફો મળી શકે છે. સાથે જ બચત વધવાના સંકેત છે અને સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે અધૂરા કામ પૂરા થવાના યોગ બની રહ્યા છે. માનસિક રીતે તમે તમારી જાતને મજબૂત અનુભવશો. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. જે લોકો નવું કામ શરૂ કરવા માંગે છે, તેમને આ સમયે યોગ્ય દિશા મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
