વર્ષો બાદ અક્ષય તૃતીયા પર શુક્ર-ચંદ્રની વૃષભમાં યુતિ! બે રાજયોગ બનશે 3 રાશિઓ પર થશે પૈસાનો વરસાદ
Shukra Chandra Gochar on Akshaya Tritiya 2026: અખાત્રીજનો દિવસ માત્ર ખરીદી સુધી સીમિત રહેશે નહીં પરંતુ આ દિવસે શુક્ર અને ચંદ્રમા મળી એવો ખાસ સંયોગ બની રહ્યાં છે જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જવાનું છે. જાણો આ ત્રણ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ-કઈ છે.
ક્યારે છે અખાત્રીજ?
આ વર્ષે અક્ષય તૃતીયા મહાવિશેષ જોવા મળશે. ધન-સમૃદ્ધિના દાતા શુક્રનું ચંદ્રમાં સાથે પોતાની રાશિ વૃષભમાં મિલન થવાનું છે, જેનાથી બે શુભ રાજયોગ બનશે, જે અપાર ધનલાભ કરાવશે. તમારી રાશિ તેમાં સામેલ છે કે નહીં તે જાણતા પહેલા અખાત્રીજની તારીખ નોંધી લો. કારણ કે આ વખતે અખાત્રીજ 19 એપ્રિલે છે કે 20 એપ્રિલે તેને લઈને ગુંચવણ છે. અખાત્રીજ ક્યારે છે? તો તેનો જવાબ છે કે આ વર્ષે 19 એપ્રિલ, રવિવારે અખાત્રીજની ઉજવણી કરવામાં આવશે.
અક્ષય તૃતીયા પર સૂર્ય-ચંદ્ર બનાવશે ડબલ રાજયોગ
દૃક પંચાગ અનુસાર 19 એપ્રિલ 2026ના બપોરે 3.51 કલાકે શુક્ર પોતાની રાશિ વૃષભમાં ગોચર કરી માલવ્ય રાજયોગ બનાવશે, જે જ્યોતિષમાં શુભ માનવામાં આવે છે. તો તેની થોડી કલાકો પહેલા 19 એપ્રિલે બપોરે 12.30 કલાકે ચંદ્રમા ગોચર કરી વૃષભમાં આવશે. આ રીતે શુક્ર અને ચંદ્રમાની યુતિથી કલાત્મક રાજયોગ બનશે. જાણો ભાગ્ય શાળી રાશિઓ.
વૃષભઃ સુખ-સુવિધામાં થશે વધારો
શુક્રનું સ્વરાશિમાં આવવું અને ચંદ્રમા સાથે યુતિ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ સમય લાવશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. જીવનમાં સુખ-સુવિધાનો વિસ્તાર થશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. જૂની બીમારીઓ અને સમસ્યાથી રાહત મળશે. સંબંધો મજબૂત થશે. લવ પાર્ટનર સાથે પ્રેમ વધશે.
મિથુન રાશિઃ અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે
મિથુન રાશિના જાતકોને અખાત્રીજ પર માતા લક્ષ્મીની કૃપાથી અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. જૂના રોકાણથી ફાયદો થવાની સંભાવના બની રહી છે. સાથે કરિયરમાં સારી તક પ્રાપ્ત થવાનો સંકેત છે.
તુલા રાશિઃ ઝડપથી થશે પ્રગતિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે અક્ષય તૃતીયા પર બની રહેલો રાજયોગ આર્થિક મુશ્કેલીથી છુટકારો અપાવશે. કાર્યોમાં સફળતા મળશે. કરિયર ગતિ પડકશે. પરિવારની સાથે સમય પસાર થશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
