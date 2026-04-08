Akshaya Yog 2026: 19 એપ્રિલથી ચમકશે આ 4 રાશિઓના સિતારા, અક્ષય યોગ લાવશે ધન-સંપત્તિ અને અપાર સફળતા!
Rare Akshay Yog 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, આ વર્ષે અક્ષય તૃતીયા એટલે કે 19 એપ્રિલના રોજ સૂર્ય અને ચંદ્ર બન્ને પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં બિરાજમાન રહેશે. આવી સ્થિતિમાં આ બન્ને ગ્રહોની સ્થિતિથી 'અક્ષય યોગ'નું નિર્માણ થશે. ચાલો જાણીએ કે, આ અક્ષય યોગ કઈ રાશિના જાતકોના જીવનમાં ખુશીઓ લઈને આવશે.
ક્યારે અને કેવી રીતે બનશે અક્ષય યોગ?
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અક્ષય યોગને અનંત ફળ આપનારો માનવામાં આવે છે. આ દુર્લભ સંયોગ ત્યારે બને છે, જ્યારે ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને મનના કારક ચંદ્ર બન્ને પોતાની ઉચ્ચ રાશિઓમાં સ્થિત હોય છે. જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, 19 એપ્રિલના રોજ સૂર્ય દેવ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ મેષમાં અને ચંદ્ર પોતાની ઉચ્ચ રાશિ વૃષભમાં રહેશે. આવી સ્થિતિમાં ગ્રહોની આ શુભ સ્થિતિ અક્ષય યોગનું નિર્માણ થશે.ચાલો જાણીએ કે, આ અક્ષય યોગ કઈ રાશિના જાતકોના જીવનમાં ધન, સુખ અને સમૃદ્ધિ લઈને આવશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ સમય આત્મબળ અને સાહસમાં વધારો થશે. નોકરીયાત વર્ગને પ્રમોશનની સાથે નવી અને મોટી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં વિસ્તરણનો યોગ છે અને તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા તમને મોટો આર્થિક લાભ અપાવશે. રોકાણની દ્રષ્ટિએ આ સમય ખૂબ જ લાભદાયી સાબિત થશે.
વૃષભ રાશિ
ચંદ્ર તમારી જ રાશિમાં ઉચ્ચનો હોવાથી તમારા સુખ-સાધનોમાં વધારો થશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનશે. નવું વાહન કે જમીન ખરીદવાના યોગ બની શકે છે. આ દિવસે તમે જે પણ કાર્યની શરૂઆત કરશો, તેમાં સફળતાની શક્યતા વધુ રહેશે. પરિવારના સભ્યોનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે, જેનાથી ઘરનું વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે અક્ષય યોગ કોઈ સુવર્ણ તકથી ઓછો નથી. નસીબનો પૂરો સાથ મળશે, જેના કારણે અટકેલા સરકારી કે ખાનગી કામો ગતિ પકડશે. વેપારીઓ માટે આ 'ગોલ્ડન પીરિયડ' છે. કોઈ એવી મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે જે ભવિષ્યમાં અક્ષય લાભ આપશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
આર્થિક મોરચે વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને શાનદાર પરિણામો જોવા મળશે. ધન આગમનના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. પૈતૃક સંપત્તિને લગતો કોઈ વિવાદ ઉકેલાઈ શકે છે અથવા જૂનું રોકાણ મોટું રિટર્ન આપી શકે છે. જે લોકો વિદેશ જવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે, તેમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. પગાર વધારો અને સારી જોબ ઓફર મળવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
