નવરાત્રિમાં પહેલા બની એલાર્મિંગ ઘટના ; એકાંતમાં જન્મદિવસ ઉજવતા કપલ પર હુમલો, યુવકને લૂંટીને હત્યા કરાઈ
Ahmedabad Loot With Murder : અમદાવાદમાં લુખ્ખા તત્વો બેફામ બન્યા છે, તેનો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જન્મદિવસ મનાવવા ગયેલા યુવકની કેટલાક લુખ્ખા તત્વોએ હત્યા કરી, તો યુવતી પર પણ હુમલો કર્યો. બે દિવસ બાદ નવરાત્રિનો પર્વ શરૂ થઈ રહ્યો છે, તે પહેલા આ એક એલાર્મિંગ ઘટના શહેરમા બની છે, જેથી નવરાત્રિએ એકાંતમાં જઈને બેસનારા લોકો સાવધાન રહેજો.
મેગા સિટી અમદાવાદમાં સુરક્ષા પર સવાલો કરતો ચોંકાવનારો કિસ્સો બન્યો છે. અડાલજ વિસ્તારમાં બનેલા લૂંટ વિથ મર્ડરના કિસ્સામાં યુવકની હત્યા કરવામાં આવી છે. આ હુમલામાં વૈભવ મનવાણી નામના યુવકનું ઘટનાસ્થળે મોત થઈ ગયું અને યુવતી ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત થતાં તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાઈ છે.
અમદાવાદના અડાલજ વિસ્તારની હદમાં આવતા અમીયાપુર નજીક કેનાલ પાસે યુવક અને યુવતી સાથે આ બનાવ બન્યો હતો. સરદાર નગર વિસ્તારમાં રહેતા વૈભવ મનવાણીનો જન્મદિવસ હોવાથી તે અને એક યુવતી કેનાલ પાસે ગયા હતા. વૈભવ અને યુવતી બર્થડે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા હતા ત્યારે કેટલાક લુખ્ખા તત્વોએ ત્યાં આવીને લૂંટ કરી હતી.
લુખ્ખા તત્વોએ વૈભવ મનવાણીની છરી મારીને હત્યા કરી છે. તો યુવતી પર પણ હુમલો કર્યો હતો. જેથી યુવતી કારમાંથી ઈજાગ્રસ્ત હાલમાં મળી આવી હતી, હાલ તેને સારવાર માટે ખસેડાઈ છે, જેમાં તેની હાલત ગંભીર છે. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન ચાલુ છે. યુવતી મોટેરા વિસ્તારની રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ત્યારે અમદાવાદ ફરી એકવાર લૂંટ વિથ મર્ડરના સનસનીખેજના બનાવથી ચોંકી ગયું છે. અમદાવાદના બર્થડેના દિવસે જ યુવકની હત્યા કરવામાં આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. ઘટનાની જાણ થતા જ અડાલજ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. આરોપી હજી સુધી અડાલજ પોલીસની પકડથી દૂર છે.
યુવતી હજી બેભાન છે, તેથી માહિતી મળી નથી
પોલીસે આ ઘટના અંગે જણાવ્યું હતું કે, આરોપી કીમતી સામાનની લૂંટ કરી તે યુગલની ગાડીમાં ભાગ્યો હતો, જોકે ગાડી આગળ જઈને બંધ પડી જતાં અજાણ્યો શખસ ગાડી મૂકીને ત્યાંથી નાસી ગયો હતો. યુવતી હાલ બેભાન અવસ્થામાં છે, જેથી હુમલાની ચોક્કસ વિગતો મેળવવી મુશ્કેલ છે. પોલીસ દ્વારા વૈભવના મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. આસપાસના CCTV ફૂટેજની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, જેથી હુમલાખોરની ઓળખ થઈ શકે.
આ ઘટના બાદ ફરી એકવાર ગુજરાતની કાયદો-વ્યવસ્થા પર સવાલ ઊભા થયા છે. એક તરફ 2 દિવસ બાદ નવરાત્રિ શરૂ થઈ રહી છે. યુવક-યુવતીઓ મોડીરાત સુધી ઘરની બહાર ફરશે. તેથી નવરાત્રિમાં ક્યાંય એકાંતવાળી જગ્યાઓ પર ફરવાની કે જઈને બેસવાનું રાખતા નહિ.
