આંધી-તોફાન સાથે વરસાદ અને હિમવર્ષાનું ભારે એલર્ટ, 21 રાજ્યોમાં ચેતવણી, જાણો ગુજરાતમાં કેવું રહેશે મોસમ?
Gujarat IMD Weather Forecast: ગુજરાતમાં કાતિલ ઠંડી વચ્ચે અંબાલાલે વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા દર્શાવી છે, બીજી બાજુ ઉત્તર ભારત, મધ્ય ભારત અને પૂર્વોત્તર ભારત હાલમાં કડાકાની ઠંડીની લપેટમાં છે, જ્યારે દક્ષિણ ભારતમાં હવામાન સામાન્ય છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ એ 27 ડિસેમ્બરે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે, જેના કારણે પહાડી રાજ્યોમાં વરસાદ અને બરફવર્ષા થઈ શકે છે. આ સાથે જ અનેક રાજ્યોમાં 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
દેશભરમાં હાલમાં કેવું છે હવામાન?
હવામાન વિભાગ અનુસાર, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, ઝારખંડ, ઓડિશા અને પૂર્વોત્તર ભારતના તમામ 8 રાજ્યો ગાઢ ધુમ્મસ અને શીતલહેરની ઝપેટમાં છે. જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને લદ્દાખમાં પહાડો પર બરફવર્ષા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે ઠંડીમાં વધારો થયો છે. સવાર-સાંજ ગાઢ ધુમ્મસને કારણે વિઝિબિલિટી ઓછી રહેતા માર્ગ વ્યવહાર ખોરવાયો છે અને ફ્લાઇટ-ટ્રેન મોડી પડવાથી મુસાફરોને હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે.
દિલ્હી-NCRની સ્થિતિ
દિલ્હીમાં ક્યારેક હળવું તો ક્યારેક ગાઢ ધુમ્મસ છવાતા ઠંડીનું પ્રમાણ વધ્યું છે. દિલ્હીમાં ભલે ગ્રેપ-4 (GRAP-4) હટાવી લેવામાં આવ્યો હોય, પરંતુ પ્રદૂષણમાં ફરી વધારો થયો છે. આજે 26 ડિસેમ્બરે કેટલાક વિસ્તારોમાં AQI 350 થી વધુ નોંધાયો છે. હવામાન વિભાગે આજે અને આવતીકાલે હળવા વાદળો માટે 'યલો એલર્ટ' આપ્યું છે, ત્યારબાદ 31 ડિસેમ્બર સુધી આકાશ સાફ રહેશે પણ ગાઢ ધુમ્મસ યથાવત રહેશે.
27મીએ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 27 ડિસેમ્બરથી પશ્ચિમ હિમાલયી ક્ષેત્રમાં નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાની સંભાવના છે. જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખમાં 27 થી 31 ડિસેમ્બર વચ્ચે, જ્યારે હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડમાં 26, 30 અને 31 ડિસેમ્બરે વરસાદ અને બરફવર્ષા થઈ શકે છે. અંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં ગાજવીજ સાથે 40 થી 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
અન્ય રાજ્યોમાં હવામાનની આગાહી
પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં 31 ડિસેમ્બર સુધી અતિ ગાઢ ધુમ્મસની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત અસામ, મેઘાલય, બિહાર અને ઓડિશામાં પણ અલગ-અલગ તારીખોએ ધુમ્મસનું જોર રહેશે. 27 થી 30 ડિસેમ્બર દરમિયાન પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, રાજસ્થાન અને ઉત્તરી છત્તીસગઢમાં શીતલહેર ચાલવાની શક્યતા છે. બિહાર અને સિક્કિમમાં પણ કડાકાની ઠંડી પડશે.
ગુજરાતનું હવામાનમાં પલટો આવશે. જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે. હવે ફુલ ગુલાબી ઠંડી નહીં પણ ગુજરાતમાં હાર્ટથી જમાવી દે તેવી આકરી ઠંડી આવવાની છે. હવામાન વિભાગે આપી છે ઠંડીને લઈને મોટી ચેતવણી. આગામી 24 કલાકમાં તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો સીધો ઘટાડો થવાનો છે અને ગુજરાતીઓ કહેતા જોવા મળશે.
ગુજરાતમાં વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહિ. 29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. ગુજરાતના ભાગો સુધી અસર થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતનું હવામાનમાં પલટો આવશે. જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે. હવામાન વિભાગની સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, આવતા દિવસોમાં પવન બદલાશે અને સાથે જ ઠંડીનો મારો વધુ તેજ બનશે.
