ગુજરાતી ન્યૂઝ

Shaheen Bhatt: શાહીન ભટ્ટ એ બોયફ્રેન્ડ સાથે કરી સગાઈ, જાણો કોણ છે ઈશાન મેહરા જે બનશે રણબીર કપૂરનો સાઢુ

Shaheen Bhatt Got Engaged: આલિયા ભટ્ટની બહેન શાહીન ભટ્ટ એ શુક્રવારે તેના ઈંસ્ટાગ્રામ પર કેટલીક તસવીરો શેર કરી છે. આ ફોટો શેર થયાની સાથે વાયરલ થવા લાગી છે કારણ કે આ ફોટો સાથે તેણે સગાઈની ઘોષણા પણ કરી દીધી છે. જી હાં આલિયા ભટ્ટની બહેન શાહીન ભટ્ટએ તેના બોયફ્રેન્ડ સાથે સગાઈ કરી તેના સંબંધોની પુષ્ટી કરી છે. 
 

Updated:Apr 17, 2026, 05:22 PM IST

શાહીન ભટ્ટ એ કરી સગાઈ

શાહીન ભટ્ટ એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઈંસ્ટાગ્રામ પર પોતાની અને ઈશાન મેહરાની તસવીરો શેર કરી છે. જેમાં તે સગાઈની વીંટી ફ્લોન્ટ કરતી દેખાય છે. આ તસવીર સિવાય પણ કેટલીક તસવીરો શેર કરી છે જેમાં બંનેનું બોન્ડિંગ જોવા મળે છે.   

શાહીન ભટ્ટની તસવીરો

શાહીન ભટ્ટની આ તસવીરો શેર થયાની સાથે વાયરલ થવા લાગી છે અને સાથે જ લોકો એ જાણવા આતુર થયા છે કે શાહીન ભટ્ટ સાથે લગ્ન કરનાર ઈશાન મેહરા કોણ છે? તો ચાલો તમને પણ જણાવી દઈએ કે શાહીન ભટ્ટ સાથે લગ્ન કરી આલિયા ભટ્ટના જીજાજી અને રણબીર કપૂરના સાઢુ બનનાર ઈશાન મેહરા કોણ છે.   

કોણ છે ઈશાન મેહરા

શાહીન ભટ્ટ સાથે સગાઈ કરનાર ઈશાન આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વિમર છે. ઈશાન યૂથ એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિતિવ કરી ચુક્યો છે. હાલ તે ફિટનેસ કોચ પણ છે. જો કે લે લાઈમ લાઈટથી દુર રહેવાનું પસંદ કરે છે. ઈશાન મેહરા અને શાહીન ઘણા સમયથી એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા હતા.   

શાહીન ભટ્ટ લાઈમ લાઈટથી દુર

શાહીન ભટ્ટ પણ લાઈમ લાઈટથી દુર રહે છે. તે એક લેખિકા છે તે માનસિક સ્વાસ્થ્ય જેવા ગંભીર મુદ્દા પર ખુલીને ચર્ચા કરે છે. આલિયા ભટ્ટ તેની બહેનની ખૂબ નજીક છે. અને હવે શાહીન ભટ્ટ તેના જીવનની નવી શરુઆત ઈશાન મહેરા સાથે કરવા જઈ રહી છે.   

