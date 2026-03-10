અલીશા પ્રજાપતિથી લઈને વ્યોમા નંદી, આ 5 ગુજરાતી અભિનેત્રીઓનો સોશિયલ મીડિયા પર છે જલવો, જુઓ PHOTOS

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોઅલીશા પ્રજાપતિથી લઈને વ્યોમા નંદી, આ 5 ગુજરાતી અભિનેત્રીઓનો સોશિયલ મીડિયા પર છે જલવો, જુઓ PHOTOS

Gujarati Actresses: ગુજરાતી સિનમાની (Gujarati Cinema) કેટલીય એવી હિરોઈનો  (Gujarati Actresses) છે જે બેહદ ખૂબસુરત હોવાની સાથે લાજવાબ અભિયનથી લાખો ગુજરાતીઓના દિલો પર રાજ કરે છે. અમે અહીં તમને એવી હિરોઈનો અંગે જણાવી રહ્યાં છે જે તમે ફિલ્મોમાં ઓછી જોઈ હશે પણ સોશિયલ મીડિયા પર તેમનો જલવો ઓછો નથી.

Updated:Mar 10, 2026, 02:09 PM IST

અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મો હાલમાં લોકોના દિલ પર રાજ કરે છે. વશથી લઈને છેલ્લો દિવસ સુધીની ફિલ્મો લોકો વારંવાર જુએ છે. હવે ગુજરાતી ફિલ્મ લાલો 100 કરોડની ક્લબમાં પહોંચી જતાં ડિરેકટર અને પ્રોડ્યૂસરને પણ હવે થોડી રાહત છે. ગુજરાતી ફિલ્મોના એક્ટર્સ પ્રતિક ગાંધીથી લઈને યશ સોની અને જાનકી બોડીવાલાથી લઈને મોનલ ગજ્જર જેવી અભિનેત્રીઓ હાલમાં લાઈમ લાઈટમાં છે. અમે તમને ગુજરાતી સિનેમાની એવી ખૂબસુરત અભિનેત્રીઓ અંગે અહીં જણાવીશું જે જોઈને તમને એમ લાગશે કે ખરેખર ગુજરાતી ફિલ્મોની હિરોઈનો હવે બોલિવૂડને પણ ટક્કર મારે છે. 

Vyomi Nandi

વ્યોમા નંદીએ પોતાની એક્ટિંગની શરૂઆત 2016માં તેલુગુ ફિલ્મ Marala Telupana Priyaથી કરી હતી. આ હિરોઈને ગુજરાતી ફિલ્મોમાં 2017થી પગ મૂક્યો છે. એમને કેશ ઓન ડિલિવરી ફિલ્મથી ગુજરાતી ફિલ્મોમાં એન્ટ્રી કરી હતી. આ રોલ માટે એમને ગુજરાતી આઈકોનિક ફિલ્મ એવોર્ડનું સન્માન મળ્યું હતું. વ્યોમાએ ગુજરાતી ફિલ્મોમાં વધારે કામ નથી કર્યું પણ ગુજરાતી સિનેમામાં તે લોકપ્રિય છે. વ્યોમાએ ગુજ્જુભાઈ સીરિઝની ફિલ્મ ગુજ્જુભાઈ મોસ્ટે વૉન્ટેડ પણ કરી. જેમાં તેને ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી. વ્યોમા નાંદીની એક્ટિંગની સાથે ફેશન સેન્સ પણ એટલી જ સરસ છે. તે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના ફોટોસ પોસ્ટ કરતી રહે છે.

Netri Trivedi

નેત્રી ત્રિવેદીને Chello Divas,અરમાન અને Shu Thayu જેવી ગુજરાતી ફિલ્મોથી પોતાની કારકીર્દીની શરૂઆત કરી હતી. આ હિરોઈનનું થિયેટરમાં પણ મોટુ નામ છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ નેત્રી ખૂબ જ એક્ટિવ રહે છે. આ હિરોઈનને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર 2.25 લાખ લોકો ફોલો કરે છે. નેત્રી ખાવાની પણ શોખિન છે. જેને સ્ટ્રીટફૂડમાં દહીંપુરી અને પાઉંભાજી ફૅવરિટ છે. દહીંપુરી અને તડકા મેગીની પણ તે શોખિન છે. હમણાં જ એ ચણિયાટોળીમાં પણ જોવા મળી હતી. 

Esha Kansara

ગુજરાતી હિરોઈન ઈશા કંસારા એ હિન્દી ટીવી સીરિયલમાં જાણીતું નામ છે. એને કલરના શો મુક્તિબંધનથી લઈને સબ ટીવીના શો માય નેમ ઈઝ લખન અને સબ ટીવીના શો મૈડમ સરમાં પણ આવી ચૂકી છે. ઈશાએ 2017માં ગુજરાતી ફિલ્મ દુનિયાદારીથી ફિલ્મોમાં પોતાનો અભિનય શરૂ કર્યો હતો. ઈશા કંસારાના ચાહકો માત્ર ગુજરાત જ નહિ પરંતુ બોલિવુડમાં પણ છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઈશાના લાખો ચાહકો છે. અભિનેત્રી પોતાના હેલ્થને લઈ ખુબ જ સતર્ક છે. 

ઈશાનો જન્મ 20 ઓગસ્ટ 1992ના રોજ અમદાવાદ શહેરમાં થયો હતો. તેના પિતાનું નામ રમેશ કંસારા અને માતાનું નામ હર્ષા કંસારા છે. તેની ફિલ્મ, 3 એક્કા, બ્લોકબસ્ટર હિટ રહી હતી. જેણે તેની રજૂઆતના પ્રથમ 2 અઠવાડિયામાં 20 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હતી.'3 એકા' માં ઈશાએ જ્હાન્વીની ભૂમિકા ભજવી હતી.

Dimple Biscuitwala

ડિંમ્પલ બિસ્કુટવાલા એ ગુજરાતી સિનેમામાં અતિ જાણીતું નામ છે. ડિમ્પલ હિરોઈન હોવાની સાથે ગજબની સિંગર પણ છે. એની પહેલી ફિલ્મ 2015માં Lavari રિલિઝ થઈ હતી. આ સિવાય આ એક્ટ્રેસે તું છે ને જેવી સુપરહિટ ફિલ્મમાં પણ કામ કર્યું છે. ડિમ્પલ બિસ્કુટવાલા એ લોકપ્રિય ગુજરાતી ડાન્સર હોવાની સાથે સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફલુએન્સર પણ છે. જેના ગરબા વીડિયો અને ડાન્સ પર્ફોમન્સ ગુજરાતમાં જાણીતા છે.

Alisha Prajapati

એલિશા પ્રજાપતિ 2020થી 2021ના સમયગાળામાં ખૂબ જ પોપ્યૂલર હિરોઈન હતી. આ એક્ટ્રેસે થિયેટરથી શરૂઆત કરીને ફિલ્મોમાં પગ મૂક્યો છે. એને 2017થી ગુજરાતી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. એલિશા ટીચર ઓફ ધ ઈયર, અરમાન સ્ટોરી ઓફ એ સ્ટોરી ટેલર જેવી ફિલ્મોથી જાણીતી બની હતી. ફેશન ટ્રેન્ડના મામલામાં આ હિરોઈન બોલિવૂડથી કંઈક ઓછી તો નથી જ...  

