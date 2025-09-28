નવરાત્રિની મહાનવમી પર ગ્રહોનો 'મહાસંયોગ', આ જાતકો પર અચાનક થશે ધનનો વરસાદ
Navami 2025 Horoscope: શારદીય નવરાત્રિ સમાપાન તરફ છે અને જતાં-જતાં માતા દુર્ગા કેટલાક લોકો પર મહેરબાન રહેશે. નવરાત્રિની મહાનવમી પર બની રહેલ ગ્રહોનો મહાસંયોગ આ લોકોને ધનવાન બનવા તરફ ઇશારો કરી રહ્યાં છે.
Shardiya Navratri 2025 Horoscope: 22 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થયેલી શારદીય નવરાત્રિ 1 ઓક્ટોબરે મહાનવમી પર સમાપ્ત થશે. આ વર્ષે નવરાત્રિનો શુભારંભ પણ શુભ યોગોમાં થયો અને સમાપન અદ્ભુત રાજયોગોના મહાસંયોગમાં થઈ રહ્યું છે. ગ્રહોનો આ યોગ કેટલાક જાતકો માટે શુભ છે.
નવમી પર રાજયોગોનો મહાસંયોગ
नवरात्रि के समापन पर कई राजयोग बन रहे हैं. तुला राशि में महालक्ष्मी राजयोग, कन्या राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध के स्वराशि कन्या में होने से भद्र राजयोग, सूर्य और यम का नवपंचम योग, मंगल-यम का केंद्र योग, मंगल-अरुण का षडाष्टक योग और गुरु-शुक्र मिलकर अर्धकेंद्र योग का निर्माण कर रहे हैं. ये योग सभी 12 राशियों पर असर डालेंगे लेकिन 3 राशि वालों को विशेष लाभ होगा. मां दुर्गा इन जातकों को अपार धन-समृद्धि और खुशियां देंगी. जानिए ये लकी राशियां कौनसी हैं.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને આ રાજયોગ કરિયરમાં નવી તક અપાવશે. પગાર વધારો થઈ શકે છે. મોટો ધનલાભ થવાથી બેંક બેલેન્સ વધશે. પ્રમોશન મળી શકે છે. કારોબારમાં તેજી આવશે. જૂની સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિમાં બુધાદિત્ય અને ભદ્ર રાજયોગ બની રહ્યો છે, જે આ જાતકોને ધનની સાથે માન-સન્માન અપાવશે. માતા દુર્ગાની કૃપાથી પ્રગતિ મળશે, જીવનમાં ખુશીઓ આવશે. નવી નોકરી મળી શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં આનંદ રહેશે.
સિંહ રાશિ
માતા દુર્ગાનું વાહન સિંહ છે અને સિંહ રાશિના ઈષ્ટ દેવી પણ માતા દુર્ગા છે. નવરાત્રિની નવમી તિથિ આ રાશિના જાતકોને અચાનક ધનલાભ કરાવશે. તમારા કામ સફળ થશે. માન-સન્માન વધશે. વેપારનો વિસ્તાર થશે. સમય લાભયાદી રહેશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
