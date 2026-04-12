મે મહિનો છે ખુબ જ ભારે! આ તારીખથી ધૂળની ડમરીઓ સાથેની 'કાળી આંધી' ચડશે, આવી શકે છે વાવાઝોડું

Ambalal Patel's Big Prediction: હાલમાં સમગ્ર દેશ સહિત ગુજરાતના હવામાનમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. કુદરત જાણે બેવડા મિજાજમાં હોય તેમ એકતરફ આકાશમાંથી અગનગોળા વરસી રહ્યા છે, તો બીજીતરફ વાદળછાયા વાતાવરણ અને ચક્રવાતની દહેશતે લોકોમાં મૂંઝવણ ઊભી કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, આગામી દિવસો જનજીવન અને ખેતી માટે પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાને કારણે લોકોને અસહ્ય બફારા અને અકળામણનો સામનો કરવો પડશે. સામાન્ય રીતે સૂકી ગરમી કરતાં ભેજવાળી ગરમી વધુ પરેશાન કરતી હોય છે.

Updated:Apr 12, 2026, 08:34 AM IST

ફરી એકવાર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થઈ ગયું છે, અને તેની અસર એકસાથે અનેક રાજ્યોમાં અનુભવાય એવી આગાહી છે. ભારે પવન, વરસાદ અને વાવાઝોડાનું જોખમ વધ્યું છે. કેટલાક પ્રદેશોમાં કરા પણ પડી શકે છે. 50થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. કેટલાક રાજ્યોમાં તાપમાનમાં તીવ્ર વધારો થવાની ધારણા છે, જેના કારણે ગરમીની સ્થિતિ શરૂ થશે. એક તરફ તોફાન અને વરસાદનો ભય, અને બીજી તરફ ગરમીમાં વધારો. ત્યારે ગુજરાતનું હવામાન આગામી સમયમાં કેવું રહેશે તે અંગેની હવામાન વિભાગની આગાહી જોઈએ.

દેશના 12 રાજ્યોમાં 'રેડ એલર્ટ': તોફાની પવન અને વરસાદની શક્યતા

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થવાને કારણે દેશના અનેક રાજ્યોમાં સ્થિતિ ગંભીર બની શકે છે. હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, કેરળ અને ઓડિશા સહિત 12થી વધુ રાજ્યોમાં 50થી 60 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની અને વીજળીના કડાકા સાથે ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આ વિસ્તારોમાં કરા પડવાની પણ શક્યતા છે, જે ખાસ કરીને ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય છે.

ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો 43 ડિગ્રીને વટાવશે

હવામાન વિભાગની અમદાવાદ કેન્દ્રની આગાહી મુજબ, આગામી બે દિવસમાં તાપમાનમાં 2થી 4 ડિગ્રીનો વધારો થશે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં તાપમાન 41 ડિગ્રીને પાર પહોંચવાની શક્યતા છે. વડોદરા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પારો 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. પાટણ, મહેસાણા અને બનાસકાંઠામાં પણ 42 ડિગ્રીથી વધુ ગરમી નોંધાઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે વધુ પડતા ભેજને કારણે લોકોને અસહ્ય બફારા અને અકળામણનો સામનો કરવો પડશે.

અંબાલાલ પટેલની ભયાનક આગાહી: 'કાળી આંધી' અને ચક્રવાત

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે એપ્રિલ અને મે મહિના માટે ચોંકાવનારી આગાહી કરી છે. 26 એપ્રિલથી મે મહિના દરમિયાન અરબ દેશો તરફથી ધૂળની ડમરીઓ સાથેની 'કાળી આંધી' ચડી આવવાની શક્યતા છે. 18થી 22 એપ્રિલ દરમિયાન પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીને કારણે વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ કે કરા પડી શકે છે. મે મહિનામાં વાવાઝોડું આવી શકે છે. જી હા... 17 મે બાદ અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં શક્તિશાળી ચક્રવાત સર્જાવાના સંકેતો છે.

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ચેતવણી

બદલાતા હવામાનની સીધી અસર ખેતી પર પડવાની છે. વધતી ગરમીને કારણે મગફળીના પાકમાં ફૂગ અને સુકારો આવવાની ભીતિ છે. ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ પાકના રક્ષણ માટે આગોતરા પગલાં લે અને વાવાઝોડા કે વરસાદના સમયે ખુલ્લા ખેતરમાં જવાનું ટાળે.

હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ, ઓડિશા, કર્ણાટક, આંધ્ર પ્રદેશ, કેરળ, અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર અને મિઝોરમ માટે ભારે વરસાદ અને તોફાનની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. આ રાજ્યોમાં પવન 50થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાઈ શકે છે. ઘણા વિસ્તારોમાં વીજળી પડવાની પણ શક્યતા છે જે જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને ખેડૂતોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે કારણ કે આ હવામાન પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તેમને ખુલ્લા ખેતરોમાં કામ કરવાનું ટાળવા અને સલામત સ્થળોએ આશ્રય લેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

