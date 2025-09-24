ઓક્ટોબરમાં ભુક્કા બોલાવશે મેઘરાજા, આ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની અંબાલાલે કરી આગાહી
Gujarat Weather: ગુજરાતમાં ભલે મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હોય પરંતુ હજુ ચોમાસું ગયું નથી. નવરાત્રિ પછી પણ વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે તેની આગાહી કરી છે.
Gujarat Rain Alert: વરસાદ હાહાકાર મચાવવાનો છે...અને તેમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો ફુલબહાર ચોમાસું ખિલવાનું છે...દક્ષિણમાં તો 10 ઈંચ સુધી વરસાદ પડવાની આગાહી અંબાલાલે કરી છે...દક્ષિણ ગુજરાતની સાથે, સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ 10થી 13 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ વરસી શકે છે...
આપણા ઋતુ ચક્રમાં શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસુ હોય છે...પણ ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને બદયેલા ઋતુ ચક્રથી ચોમાસા પછી પણ ગરમીનો અહેસાસ થવા લાગ્યો છે...આવી ડબલ ઋતુમાં સૌથી વધુ અસર આરોગ્ય પર પડતી હોય છે...તો તમે પણ ધ્યાન રાખજો....
આ ઉપરાંત, અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 10 થી 13 ઓક્ટોબર દરમિયાન પણ રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ આગાહી ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આ સમયે પાકને નુકસાન થવાની શક્યતા પણ રહેલી છે. આગામી દિવસોમાં વાતાવરણમાં થતા આ ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને સૌએ સાવચેત રહેવું જરૂરી છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા 27 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 5 ઓક્ટોબર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી તેમણે વ્યક્ત કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, નવરાત્રિમાં રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હવામાન પલટાની શક્યતા છે.
