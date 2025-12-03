ગુજરાતના વાતાવરણમાં અચાનક આવશે મોટો પલટો! ઠંડી કે માવઠું કોણ બોલવશે તબાહી? નવી આગાહી ચોંકવશે
Ambalal Patel Agahi: રાજ્યમાં ફરી એકવાર ધીરે ધીરે ઠંડીની શરુઆત થઈ રહી છે. શિયાળામાં પણ માવઠાની શક્યતાઓ અને અરબ સમુદ્ર તેમજ બંગાળની ખાડીમાં ઉદ્ભવેલા લો પ્રેશરને કારણે કેટલાક દિવસથી આગળ વધી રહેલા શિયાળાની ઝડપ જાણે ઘટી ગઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું. પરંતુ પાછલા 24 કલાકમાં ફરી એકવાર વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે અને ગુજરાતમાં ઠંડીમાં વધારો થયો છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આગામી 24 કલાક સમગ્ર ગુજરાતમાં હવામાન સુક્કુ રહેવાનું છે. રાજ્યના તાપમાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર જોવા મળશે નહીં. હવામાન વિભાગે જણાવ્યા અનુસાર, કચ્છ, સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં લઘુતમ તાપમાન નોર્મલ રેન્જથી નીચું રહેશે. જેના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ થઈ શકે છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના કેટલાક વિસ્તારો અને મધ્ય ગુજરાતમાં લઘુતમ તાપમાન નોર્મલ રેન્જથી ઉપર રહેશે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી મહિનાઓમાં ઠંડીની આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે, આગામી દિવસોમાં મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પૂર્વ મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાતના અમુક ભાગ, પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, પૂર્વી રાજસ્થાન, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ અને તેલંગાણામાં શીતલહેર છવાઈ જશે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે, ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી સુધી કડકતી ઠંડી પડવાની છે. હવામાન વિભાગનું માનવું છે કે આ વખતે ઠંડી હાડ થીજવતી પડવાની છે.
હાલમાં રાજસ્થાન પર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. તેની અસરને કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે અને ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. જેથી ફરીથી ડિસેમ્બરના મધ્યમાં ગુજરાતમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 4 થી 8 ડિસેમ્બર વચ્ચે એક નબળો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા રહેશે. 5 થી 10 ડિસેમ્બરમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે. 18 થી 24 ડિસેમ્બર એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આ આરસામાં એક ડિપ્રેશન બનતા તેની ભેજની અસરના કારણે અને અરબી સમુદ્રમાં હળવા ભેજના કારણે મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનતા ગુજરાતમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે.
તો જાન્યુઆરી મહિનાની શરૂઆતમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાનો છે. જેના કારણે છ જાન્યુઆરી સુધીમાં ફરીથી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. તેમણે કહ્યું કે, 18 થી 24 ડિસેમ્બર એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આ આરસામાં એક ડિપ્રેશન બનશે. તેના ભેજની અસરના કારણે અને અરબી સમુદ્રમાં હળવા ભેજના કારણે મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનશે.
