અંબાલાલની ચિંતાજનક આગાહી! 15 ડિસેમ્બર આસપાસ ગુજરાતમાં ફરીથી ત્રાટકશે માવઠું, આ વિસ્તારોમાં આવશે મુસીબત
Ambalal Patel forecast: ગુજરાતનું હવામાન છેલ્લા છ મહિનાથી સતત બદલાઈ રહ્યું છે, અને હજુ પણ ખેડૂતો માટે સંકટ ટળ્યું નથી. એક તરફ સતત વરસાદથી ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે, તો બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓએ આગામી મહિનાઓમાં પણ રાજ્યમાં હવામાનની અસ્થિરતાના સંકેત આપ્યા છે.
સતત વરસતો વરસાદ અને અરબ સાગરનું ડિપ્રેશન
રાજ્યમાં છેલ્લા છ મહિનાથી વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેણે ખેડૂતોને બરબાદ કરી નાખ્યા છે. હાલમાં અરબ સાગર પર એક ડિપ્રેશન સક્રિય થયું છે, જેના પ્રભાવ હેઠળ રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ભારેથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી ત્રણ દિવસ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવવાની શક્યતા છે, અને આ સમયગાળા માટે યલો અલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ભારે વરસાદની સંભાવનાને પગલે માછીમારોને આગામી ત્રણ દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવા સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલું ડિપ્રેશન ગુજરાત તરફ આવવાને કારણે વરસાદનું જોર વધશે, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં. આવતીકાલે પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર અને દીવ સહિતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ પરિસ્થિતિને જોતાં માછીમારોને 5 દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ માવઠાના માર બાદ, 22 ડિસેમ્બર પછી રાજ્યમાં હાડ થિજાવતી ઠંડીની શરૂઆત થશે.
કમોસમી વરસાદનું સંકટ યથાવત
સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ: ભારે વરસાદ માટે ઓરેન્જ અલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત રિજયન: સાગરકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત: વરસાદનું યલો અલર્ટ અપાયું છે. ઉત્તર ગુજરાત: મધ્યમથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના મતે, ગુજરાતમાં કમોસમી (કામોશમી) વરસાદનું સંકટ હજી યથાવત છે. 2 નવેમ્બર સુધી દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, મહેસાણા અને પંચમહાલના કેટલાક ભાગોમાં તેમજ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ કમોસમી વરસાદ રહેવાની શક્યતા છે.
ડિસેમ્બરના માવઠાનું સંકટ અને ઠંડીની શરૂઆત
અંબાલાલ પટેલની લાંબા ગાળાની આગાહીઓ ચિંતા અને રાહત બંનેના સંકેત આપે છે. નવેમ્બરમાં હવામાનમાં ફેરફાર: 2 નવેમ્બર બાદ 5 નવેમ્બર સુધી હવામાનમાં ફેરફાર જોવા મળશે. ઠંડીની શરૂઆત: 7 નવેમ્બર બાદ રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે, જે રવિ પાકો માટે સારું રહેશે. દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદ: 7 નવેમ્બર બાદ દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, સુરત, નવસારી અને વલસાડમાં છૂટાછવાયા વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે.
ચક્રવાતોનું નિર્માણ:
18 નવેમ્બર બાદ અને ડિસેમ્બર મહિનામાં પણ બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાતો બનશે. 15 ડિસેમ્બરે માવઠું: સૌથી મોટી અને ચિંતાજનક આગાહી એ છે કે 15 ડિસેમ્બર આસપાસ ગુજરાતમાં ફરીથી કમોસમી માવઠું ત્રાટકશે, જે ખેડૂતોની હાલત વધુ બગાડી શકે છે. ગુજરાત હાલમાં એક હવામાન ચક્રમાં ફસાયું હોય તેમ લાગે છે, જ્યાં ચોમાસાની અનિશ્ચિતતા પૂરી થયા વિના જ માવઠા અને ચક્રવાતોનું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે.
