ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

અસલી ઠંડી તો હવે પડશે : મહિનો પલટાતા જ આગાહી પલટાઈ, અંબાલાલે આપી કાતિલ શિયાળાની ચેતવણી

Weather Forecast Today : હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, ઉત્તર ભારતમાં શિત લહેરના કારણે ગુજરાતમાં ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 4 જાન્યુઆરી બાદ નબળો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે જે ઠંડી લાવી શકે છે  નલિયામાં ઠંડી 10 ડિગ્રીથી નીચે જવાની છે શક્યતા. 

Updated:Jan 02, 2026, 07:00 AM IST

અંબાલાલ પટેલની આગાહી 

1/5
image

અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે, 2 થી 4 જાન્યુઆરી દરમિયાન ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. ઉત્તર પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભારે બરફવર્ષા થશે અને પવનના તોફાનો આવશે. ઉત્તર ભારતમાં શીત લહેરના કારણે ગુજરાતમાં ઠંડી આવી શકે છે. 4 જાન્યુઆરી બાદ નબળો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જે ઠંડી લાવશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડા પવનો હાડ ધ્રુજાવશે. 

ગુજરાત ક્યા ક્યા ઠુઠવાશે  

2/5
image

આગાહીકારના અનુસાર, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, જૂનાગઢ, રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગરમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. કચ્છના નલિયામાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. નલિયામાં ઠંડી 10 ડિગ્રીથી નીચે જઈ શકે છે. 

ઉત્તરાયણ કેવી જશે 

3/5
image

ઉત્તરાયણમાં પવન સાનુકુળ રહેશે. ઉત્તરાયણના દિવસે સવારે 5 થી 6 કિમી પ્રતિ ઝડપે પવન ફૂંકાશે. બપોર જતાં પવન ફૂંકાશે અને બપોર બાદ પણ પવન ફૂંકાશે.   

ઉત્તરાયણ બાદ ફરી વાતાવરણમાં પલટો આવશે 

4/5
image

18 થી 21 જાન્યુઆરી પશ્ચિમિ વિક્ષેપ આવશે, જેનાથી ફરીથી ગુજરાતનું હવામાન પલટાશે. આ દિવસોમાં લઘુત્તમ તાપમાન 10 ડિગ્રીથી નીચું જઈ શકે છે. 24 જાન્યુઆરી ઠંડીનો ચમકારો વધશે.  

હવામાન વિભાગની આગાહી

5/5
image

હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એસ.કે. દાસે કહ્યું કે, 24 કલાક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળશે. આવતીકાલથી લઘુતમ તાપમાન માં 2 થી 4 ડિગ્રી ઘટશે. આવતી કાલથી ઠંડીમાં આંશિક વધારો જોવા મળશે. સુરત, નવસારી, ડાંગ, તાપી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે. પવનની દિશા ઉત્તરથી ઉત્તર પૂર્વના પવન ફૂંકાઈ રહ્યાં છે. 

weather updateWeather ForecastAmbalal Patelઅંબાલાલ પટેલpredictionCyclone AlertFlood Alertgujarat rainsheavy rainHeavy rainfallભારે વરસાદવરસાદની આગાહી

Trending Photos