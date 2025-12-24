અંબાલાલ પટેલની આગાહી : આ જિલ્લાઓના નામ નોંધી લો, આજથી પડશે હાડ થીજવતી ઠંડી
Weather Update News : અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, હાલ ભલે ઠંડી નથી, પંરતુ આગામી સમયમાં ગુજરાતમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. આજથી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં સખત ઠંડી પડશે. જમ્મુ કાશ્મીરના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસમાં જઈ શકે છે.
કયા કયા જિલ્લાઓમાં પડશે વધુ ઠંડી
હવામાન નિષ્ણાતના જણાવ્યા અનુસાર, આ સમયમાં ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં સખત ઠંડી પડશે. મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, કચ્છ અને અમરેલીમાં ઠંડી પડશે. વલસાડના ભાગોમાં ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે.
તેમણે જણાવ્યું કે, વાદળવાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહીં. 29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જેની ગુજરાતના ભાગો સુધી અસર થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવશે.
જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે
11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે.
