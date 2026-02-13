આજે ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી : ત્રણ જિલ્લાઓને અંબાલાલ પટેલે આપ્યું માવઠાનું એલર્ટ
Gujarat Latest Weather Update : રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ પડવાની હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી છે. આવતીકાલથી ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. જેમાં નવસારી, વલસાડ અને ભરૂચમાં માવઠું પડી શકે છે.
રાજ્યમાં ફરી એકવાર માવઠાની આગાહી
હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી ગઈ છે. આવતીકાલ શુક્રવારથી ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાનો છે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ આવી શકે છે. જેમાં નવસારી, વલસાડ અને ભરૂચ માટે એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
વાતાવરણમાં પલટો આવવાનું કારણ
ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવવાનું મોટું કારણ છે. ભૂમધ્ય સાગરમાં બનીને હજારો કિ.મી.નું અંતર કાપીને વરસાદી સિસ્ટમ ઇરાન-અફઘાનીસ્તાન-પાકિસ્તાન થઈ ભારતના ઉત્તરના વિસ્તારો પર આવી પહોંચી છે. આ કારણે અહીં વરસાદ અથવા બરફ વર્ષા થઈ શકે છે. આ સિસ્ટમ પશ્ચિમ તરફથી આવતી હોઈ તે પશ્ચિમી વિક્ષોભ તરીકે પ્રખ્યાત છે. ત્યારે 13 ફેબ્રુઆરીથી ઉત્તરના રાજયો પરથી એક પશ્ચિમી વિક્ષોભ એન્ટ્રી કરશે.
આ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે ગુજરાતમાં પણ વાતાવરણ પલટાશે. સાથે કમોસમી વરસાદની પણ શક્યતા છે. આવનારા દિવસોમાં દક્ષિણના રાજ્યો પાસે એક લો પ્રેસર સિસ્ટમ આકાર લેશે. આ બધા પલટાને કારણે હાલ રાત્રિના સમયે શિયાળા હજુ ચાલુ રહેશે.
