અંબાલાલનું એલર્ટ : ગુજરાત પર ડબલ માર, માવઠા બાદ અચાનક થશે ઉનાળાની એન્ટ્રી
Gujarat Latest Weather Update : આવતા અઠવાડિયે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહી. 18થી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન વેલમાર્ક લો પ્રેશર સર્જાતાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં પડી શકે છે માવઠું
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલના લેટેસ્ટ હવામાન અપડેટ મુજબ, વાતાવરણમાં ફેરફાર થતાં માનવજીવોમાં રોગચાળો ફેલાઈ શકે છે. રાજ્યમાં ગરમીનો પારો સતત વધતો રહેશે. ફેબ્રુઆરી માસના અંતમાં ગરમી 36 થી 41 ડિગ્રી સુધી પહોંચશે. તો માર્ચ અને એપ્રિલ માસમાં ગરમી વધશે.
વધુ એક માવઠું ત્રાટકશે
ડબલ ઋતુ વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે માવઠાની આગાહી કરી છે. તેઓએ કહ્યું કે, આગામી 17 અને 18 ફેબ્રુઆરીએ પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાશે. સૌરાષ્ટ્ર તથા કચ્છમાં વાદળો આવી શકે છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સર્જાતાં દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદ આવી શકે છે. 18 થી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન વેલમાર્ક લો પ્રેશર સર્જાશે. ંઉત્તર ભારતમાં ભારે વરસાદ સાથે કરા પડી શકે છે. ઉત્તર પર્વતિય પ્રદેશોમાં બરફવર્ષાની આગાહી છે.
અરબ સાગરમાં તેની અસર થતાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વાદળો આવી શકે છે. આ પલટાની અસર સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ,. ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં જોવા મળશે. ખાસ કરીને વલસાડ અને નવસારી જેવા દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની ખેડૂતોને સલાહ
વાતાવરણના આ પલટાને કારણે ખેતીના પાકો, ખાસ કરીને જીરું, ઘઉં અને કેરીના પાકને ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. વાદળો આવવાના કારણે જીરાના પાકમાં રોગચાળો આવી શકે છે. તેથી ખેડૂતોએ પાક સંરક્ષણના પગલાં ભરવા જરૂરી છે.
ઉનાળો ક્યારે આવશે
અંબાલાલ પટેલે માર્ચની શરૂઆતથી જ આકરો ઉનાળો દસ્તક દેશે તેવી આગાહી કરી છે. તેઓએ કહ્યું કે, ગુજરાતમાં ઋતુચક્ર વેરવિખેર થઈ ગયું છે. હવે વસંત ઋતુ પણ જલ્દી જ આવી જશે.
