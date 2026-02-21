ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આગામી 15 કલાકમાં આ ૩ રાજ્યોમાં આભ ફાટશે! ભારે વરસાદનું ભયાનક એલર્ટ, વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં હાલ બેવડી ઋતુનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. બપોરે ગરમી પડી રહી છે, જ્યારે રાત્રે ઠંડી પડી રહી છે. દિલ્હીમાં આજે જોરદાર ગરમીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ પશ્ચિમી પવનો થોડી ઠંડી લાવી રહ્યા છે. દરમિયાન, આજે ભારે વરસાદ માટે ત્રણ રાજ્યોને ચેતવણી આપવામાં આવી છે. તોફાની પવનો ફૂંકાવાની શક્યતા છે, જેનાથી આ રાજ્યોના લોકોને ગરમીથી રાહત મળશે.

Updated:Feb 21, 2026, 03:46 PM IST

દેશભરમાં ઉનાળાની ઋતુ આવી ગઈ છે, અને હવે ભીષણ ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. દરમિયાન, દિલ્હી, પંજાબ અને હરિયાણામાં વરસાદ પછી વાદળો આગળ વધી રહ્યા છે, અને હવે દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. હવામાન વિભાગે તોફાની પવન અને વીજળીના ચમકારા થવાની પણ આગાહી કરી છે. દરમિયાન, પશ્ચિમી પવનોને કારણે ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં સવારે અને સાંજે હળવી ઠંડીનો અનુભવ થશે.

પશ્ચિમી વિક્ષેપ ક્યારે સક્રિય થશે?

ભારત હવામાન વિભાગ મુજબ, આવતીકાલે 22 ફેબ્રુઆરીના રોજ વધુ એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવાની ધારણા છે. એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ હવે ઉત્તર-પશ્ચિમ બિહારથી દક્ષિણ-પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ સુધી વિસ્તરી રહ્યું છે, જે પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. દક્ષિણ હરિયાણા અને નજીકના પંજાબ પર સક્રિય ચક્રવાતી પરિભ્રમણ નબળું પડવાનું શરૂ થયું છે, પરંતુ ઉત્તર ભારતમાં 100 નોટની ઝડપે પશ્ચિમી જેટ સ્ટ્રીમ ફૂંકાઈ રહી છે. તેથી, સવાર અને સાંજના પવનો ઉત્તર ભારતમાં હળવી ઠંડક લાવી રહ્યા છે.

ચેન્નાઈમાં આજે હવામાન કેવું રહેશે?

હવામાન વિભાગ અનુસાર, દિલ્હી સહિત ઉત્તર ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં ગરમી પડી રહી છે. મધ્ય અને પશ્ચિમ ભારતમાં પણ હવામાન સ્વચ્છ છે, પરંતુ દક્ષિણ ભારતમાં તીવ્ર ગરમી પડી રહી છે અને ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આજે, 21 ફેબ્રુઆરીએ ત્રણ દક્ષિણ રાજ્યો કેરળ, તમિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. કેરળમાં માહે અને તમિલનાડુમાં ચેન્નાઈ માટે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

આગામી ત્રણ દિવસમાં હવામાન કેવું રહેશે?

આઈએમડી અનુસાર, ગઈકાલે રાત્રે સક્રિય થયેલ પશ્ચિમી વિક્ષેપ હિમાલય પ્રદેશને અસર કરશે. આને કારણે, 22, 23 અને 24 ફેબ્રુઆરીએ મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદ અને જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના પર્વતોમાં હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. આવતીકાલે, 22 ફેબ્રુઆરીએ, દક્ષિણ તમિલનાડુ અને દક્ષિણ કેરળના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે.

આગામી સાત દિવસમાં ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં મહત્તમ તાપમાનમાં 2-4 ડિગ્રીનો વધારો થવાની ધારણા છે. 22-23 ફેબ્રુઆરીએ કેરળ અને માહેમાં તેજ પવનો સાથે વરસાદ થવાની ધારણા છે. 23 ફેબ્રુઆરીએ વિદર્ભમાં, 23-24 ફેબ્રુઆરીએ છત્તીસગઢ અને ઓડિશામાં અને 22 થી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટક અને દરિયાકાંઠાના-ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટકમાં વાવાઝોડાની આગાહી છે.

દિલ્હી-એનસીઆરમાં હવામાન કેવું રહેશે?

આઈએમડી અનુસાર, દિલ્હીમાં જોરદાર ગરમીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ સવાર અને સાંજે ઠંડા પવનોને કારણે ગઈકાલે મહત્તમ તાપમાન 28.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહ્યું હતું, જેમાં લઘુત્તમ તાપમાન 14.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું. આગામી છ દિવસ માટે, મહત્તમ તાપમાન સામાન્યથી ઉપર (3.1 ડિગ્રી થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ) થી ખૂબ ઊંચા (5.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કે તેથી વધુ) સુધી રહેવાની ધારણા છે. લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્યથી ઉપર (1.6 ડિગ્રી થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ) થી ખૂબ ઊંચા (3.1 ડિગ્રી થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ) સુધી રહેવાની ધારણા છે. આગામી છ દિવસ સુધી આકાશ સ્વચ્છ રહેશે. સવારે હળવું ધુમ્મસ છવાઈ શકે છે.  

