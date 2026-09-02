/તો હવે આવશે વરસાદ! એક નહીં ચાર-ચાર સિસ્ટમ સક્રિય, અંબાલાલ અને હવામાન વિભાગની આગાહી

ગુજરાતમાં ખેડૂતો વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યાં છે. ઓગસ્ટ મહિનો લગભગ વરસાદ વગર પૂરો થઈ ગયો છે. હવે ઘણા જિલ્લાઓમાં ખેતરોમાં પાક સુકાવા લાગ્યા છે. રાજ્યભરમાં ચોમાસું વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે. તેવામાં આગામી દિવસોમાં હવામાન અંગે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે.
ખેડૂતો બસ એક પ્રાર્થના કરી રહ્યાં છે કે જલ્દી વરસાદ આવે.... રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ઓછા વરસાદને કારણે સ્થિતિ મુશ્કેલ બની રહી છે. તેવામાં હવામાન વિભાગે સારા સમાચાર આપ્યા છે. બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલે પણ વરસાદ અંગે લેટેસ્ટ માહિતી આપી છે.
ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે લો-પ્રેશરની સિસ્ટમ 3 કે ચાર તારીખે ગુજરાતમાં પહોંચે તેવી શક્યતા છે. મધ્યપ્રદેશના ભાગોમાં સારા વરસાદની સંભાવના છે. જો સિસ્ટમ ઉત્તરાવર્તી ન થાય તો લગભદ મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદની સંભાવના છે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે આ સિસ્ટમને કારણે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું કે સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન નીચલા લેવલમાં થાય અને ઉપલા લેવલમાં ભેજ હોય તો જ સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની સંભાવના રહે છે. તેમણે જણાવ્યું કે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અરબ સાગરમાં એક બાદ એક સિસ્ટમ બની શકે છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદ આવવાની સંભાવના છે.
રાજ્યમાં એકસાથે ચાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. બે મોન્સૂન ટ્રફ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પણ સક્રિય થયું છે. આગામી 7 દિવસ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ વરસશે. હવામાન વિભાગે મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં સામાન્ય કરતા 15 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. ચાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા આગામી દિવસોમાં વરસાદની સ્થિતિ જોવા મળશે. રાજ્યમાં વરસાદની અછત વચ્ચે હવામાન વિભાગે મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે.
આજે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ આવ્યો. અમરેલી, વડોદરા અને સુરતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડ્યો. વડોદરાના ડભોઈમાં આવેલા ચાંદોદમાં સવારે વરસાદ આવ્યો હતો. જેના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી. 15 દિવસ બાદ વરસાદ આવતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી. અમરેલીના રાજુલા શહેરમાં વરસાદી ઝાપટું આવ્યું. તો સુરતમાં પણ બપોર બાદ વરસાદનું આગમન થયું. ઉમરા પીપલોદ ,અઠવાગેટ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ આવતા લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી છે.
ઓછા વરસાદના કારણે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના ખેડૂતો પર મોટું સંકટ ઊભું થયું છે, 10 તાલુકામાં 10 ઈંચ પણ વરસાદ નોંધાયો નથી. દ્વારકા-જામનગર-કચ્છમાં વરસાદે પીઠ ફેરવી છે. દ્વારકાના 4 તાલુકામાં 10%થી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. દ્વારકામાં સરેરાશ 1 ઈંચ પણ વરસાદ પડ્યો નથી. અપૂરતા વરસાદથી જળસ્તર સતત ઘટ્યું છે. 43 તાલુકામાં જળસ્તર 10%થી ઓછું રહ્યું છે. મગફળી-કપાસ-બાજરીનું ઓછું વાવેતર થયું છે. જે વાવેતર થયું એના પર પણ વરસાદે વિરામ લેતા સંકટ છે. એટલે હવે પાણી છોડવામાં આવે અથવા તો મેઘરાજા મહેરબાની કરે તો જ પાક બચી શકે એમ છે.