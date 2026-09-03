/ઓગસ્ટની ઘટ સપ્ટેમ્બરમાં પુરી થશે! એક બે નહીં ચાર-ચાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, ગુજરાતના આ વિસ્તારોને લઈને અંબાલાલની આગાહી

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી ખેડૂતો વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે ઓગસ્ટ મહિનો લગભગ કોરો જ વહી ગયો છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ખેતરોમાં પાક હવે સુકાવા લાગ્યો છે અને ચોમાસાની સત્તાવાર ઘટ સ્પષ્ટપણે વર્તાઈ રહી છે. સામાન્ય રીતે 1 જૂનથી 1 સપ્ટેમ્બર સુધીના આંકડા જોઈએ તો, રાજ્યમાં સરેરાશ 600.9 મિલીમીટર સામે 514.1 મિલીમીટર એટલે કે સામાન્ય કરતાં 14 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. 3 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ રીજનમાં પરિસ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક છે, જ્યાં સરેરાશ કરતાં આશરે 35 ટકાની મોટી ઘટ જોવા મળી છે. દેવભૂમિ દ્વારકામાં સૌથી વધુ 88 ટકા, પોરબંદરમાં 72 ટકા, તેમજ જામનગર અને કચ્છમાં 60 ટકા જેટલો ઓછો વરસાદ થયો છે. આ ઉપરાંત અરવલ્લી, દાહોદ, સાબરકાંઠા, અને વડોદરા જેવા જિલ્લાઓમાં પણ ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાત સહિત સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે.
રાજ્યભરમાં ચાલી રહેલી આ વરસાદી અછત વચ્ચે અમરેલીના રાજુલાથી રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. લાંબા વિરામ બાદ આજે રાજુલા શહેરમાં સવારના સુમારે અચાનક વરસાદી ઝાપટું પડતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. આ વરસાદના કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા અને લાંબા સમયથી પાણીની રાહ જોઈ રહેલા સ્થાનિક રહેવાસીઓ તથા ખેડૂતોના ચહેરા પર થોડી રાહત જોવા મળી હતી. સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન નીચલા લેવલમાં થાય અને ઉપલા લેવલમાં ભેજ હોય તો જ સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની સંભાવના રહે છે.
હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, હાલમાં પશ્ચિમ બંગાળ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં એક વેલ-માર્ક્ડ લો-પ્રેશર એરિયા સક્રિય થયો છે, જે આગામી 48 કલાકમાં પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત રાજ્યમાં બે મોન્સૂન ટ્રફ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સહિત કુલ ચાર વરસાદી સિસ્ટમો એકસાથે સક્રિય થઈ છે. અમદાવાદ, વડોદરા અને ગાંધીનગર જેવા શહેરોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે અને ક્યાંક હળવા ઝાપટાં પડી રહ્યા છે.
ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના મતે, આ લો-પ્રેશર સિસ્ટમ ગુજરાત સુધી અસર કરી શકે છે જેનાથી મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે. સપ્ટેમ્બર મહિના દરમિયાન અરબ સાગરમાં પણ એક પછી એક સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી અનુસાર આગામી સાત દિવસ સુધી રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસવાની સંભાવના છે.
ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાત સહિત સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં આ વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે. તારીખ 4 અને 5 સપ્ટેમ્બરે ઉત્તર તથા દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં થોડા સ્થળોએ વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે 6થી 8 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પણ આ સિલસિલો યથાવત રહેશે. હાલ પૂરતું હવામાન વિભાગ દ્વારા કોઈ મોટી વેધર વોર્નિંગ જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ લાંબા વિરામ બાદ સક્રિય થયેલી આ નવી સિસ્ટમોથી ખેડૂતોમાં સારા વરસાદની એક નવી આશા જાગી છે.