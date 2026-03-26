ફરી વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ! ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં આજથી ગાજવીજ સાથે માવઠાનું સંકટ; અંબાલાલની ડરામણી આગાહી
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતના હવામાનમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. હાલ ગુજરાતમાં ઉનાળો છે કે ચોમાસું તે સમજવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. હજુ બે-ત્રણ દિવસ પહેલા જ થયેલા માવઠાના મારથી જગતનો તાત માંડ બેઠો થયો હતો, ત્યાં ફરી એકવાર હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે ડરામણી આગાહી કરી છે. ભુજ અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. 29 અને 30 માર્ચે પણ માવઠું પડી શકે છે.
ખેડૂત ભાઈઓએ આગામી 10 દિવસ સુધી મોસમનું નિરીક્ષણ કરતા રહેવું પડશે, કારણ કે પશ્ચિમી વિક્ષોભ (Western Disturbance) ના કારણે ક્યાંક વાદળ તો ક્યાંક વાયુની શક્યતા છે. 28મી માર્ચથી 2જી એપ્રિલ દરમિયાન મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા છે. જેના કારણે ઉત્તર ભારતના પર્વતીય પ્રદેશોમાં બરફ વર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ થઈ શકે છે. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે.
ઉનાળાની આકરી ગરમી વચ્ચે ફરી એકવાર અચાનક માવઠાની આગાહી સામે આવી છે. ગુજરાતના મહેસાણા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને બનાસકાંઠાના ભાગોમાં પણ કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. પવનની ગતિ 40 થી 55 કિ.મી પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતા હોવાથી ખેડૂતોએ સાવચેત રહેવું જોઈએ. ખેતરમાં કે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પડેલો માલ પલળે નહીં તે માટે તેને ઢાંકીને સુરક્ષિત રાખવો જરૂરી છે. એક માવઠું પૂરું થતું નથી ત્યાં બીજું આવી જાય છે. સમજાતું જ નથી કે, આ ઉનાળો છે કે ચોમાસુ? રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી હવામાનમાં ભારે પલટો જોવા મળી રહ્યો છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગે દેશના ઘણા ભાગોમાં મોટા ફેરફારો માટે હવામાન ચેતવણી જારી કરી છે. બે સક્રિય પશ્ચિમી વિક્ષેપોની અસરને કારણે, ઉત્તર ભારત, ઉત્તરપૂર્વ અને મધ્ય ભારત સહિત આશરે 22 રાજ્યોમાં વાવાઝોડા, વરસાદ અને જોરદાર પવનોની સંભાવના છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે.
પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદની સંભાવના છે. અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં વ્યાપક વરસાદ, વીજળી પડવા અને ભારે પવન ફૂંકાય તેવી ચેતવણી જારી કરી છે. છત્તીસગઢ, મધ્યપ્રદેશ અને વિદર્ભ ક્ષેત્રમાં વાવાઝોડાની આગાહી છે. દક્ષિણ ભારતમાં તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક અને કેરળમાં વાવાઝોડા અને ભારે પવન ફૂંકાય તેવી આગાહી છે. મહારાષ્ટ્ર અને કેરળમાં ગરમ અને ભેજવાળું હવામાન રહેવાની આગાહી છે.
29 અને 30 માર્ચે કમોસમી વરસાદની આગાહી
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષોભ) સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યમાં ફરી એકવાર વાતાવરણ પલટાશે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ 29 માર્ચે બનાસકાંઠા અને કચ્છ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. આ દિવસે પવનની ગતિ વધુ રહેવાની શક્યતા હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. 30 માર્ચે વરસાદનો વ્યાપ વધશે. કચ્છ, બનાસકાંઠા ઉપરાંત પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને દાહોદ જિલ્લાઓમાં માવઠાની શક્યતા છે.
ભયાનક પવન અને અંબાલાલ પટેલની ચેતવણી
ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 28 માર્ચથી 2 એપ્રિલ દરમિયાન એક મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે. આના કારણે માત્ર ગુજરાત જ નહીં, પણ ઉત્તર ભારતના પર્વતોમાં બરફવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ થઈ શકે છે. ગુજરાતમાં મહેસાણા, પાટણ અને સાબરકાંઠા જેવા વિસ્તારોમાં 40 થી 55 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જે ઉભા પાક માટે અત્યંત જોખમી છે.
વરસાદ પહેલા ગરમીનો પ્રકોપ, ખેડૂત ભાઈઓ માટે ખાસ સૂચના
માવઠા પહેલા રાજ્યમાં ગરમીનું જોર પણ જોવા મળશે. 28 માર્ચ દરમિયાન પવનોની દિશા બદલાવાને કારણે ગરમીની અસર વર્તાશે. મહત્તમ તાપમાન 38 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. આમ, ગુજરાતીઓએ પહેલા અસહ્ય ગરમી અને ત્યારબાદ અચાનક વરસાદનો સામનો કરવો પડશે. આગામી 10 દિવસ સુધી હવામાન પર સતત નજર રાખવી. ખેતરમાં કાપણી કરેલો પાક અથવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં રહેલો માલ પલળે નહીં તે માટે તેને તાડપત્રીથી ઢાંકીને સુરક્ષિત રાખવો.
