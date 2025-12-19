કઈ સિસ્ટમના કારણે ગુજરાતમાં કાતિલ ઠંડી પડતી નથી? 21મીએ વાદળો આવશે, આ વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા!
Ambalal Patel Agahi: ગુજરાત સહિત દેશના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હવે હાડ થીજવી દે તેવી ઠંડી પડી રહી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં ઠંડી, ધુમ્મસ અને પહાડી વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા લોકો માટે મુશ્કેલી બની રહી છે. અંબાલાલ પટેલની ફરી એક મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. 21 ડિસેમ્બરના રોજ રાજ્યના અનેક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની કરી આગાહી. 22, 23, 24 ડિસમેબરમાં આકરી ઠડી પડવાની શક્યતા રહેશે. ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે ઠડી ઓછી પડી રહી છે.
ઉત્તર ભારતના મેદાની વિસ્તારોમાં સવાર અને રાત્રે ઘાટું ધુમ્મસ જોવા મળી રહ્યું છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો દિવસ દરમિયાન પણ ઠંડી હવા અને ધુમ્મસના કારણે સૂર્યપ્રકાશ ઓછો રહે છે. વાહનચાલકોને વિઝિબિલિટી ઓછી હોવાથી મુશ્કેલી પડી રહી છે. હવામાન વિભાગે લોકોને સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી છે. જમ્મુ-કાશ્મીર અને હિમાચલ પ્રદેશના ઊંચા વિસ્તારોમાં હળવીથી મધ્યમ બરફવર્ષાની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. કાશ્મીર ખીણમાં ફરી એકવાર ઠંડીનું મોજું આવ્યું છે.
ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે ઠડી ઓછી પડી રહી છે. ત્યારે અંબાલાલ પટેલે તેનું કારણ જણાવતા કહ્યું કે, ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમ ન આવવાના કારણે ઠંડી પડી રહી નથી. 21 ડિસેમ્બરના રોજ રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વાદળો આવવાની શક્યતા છે. વાદળો અવાના કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદી છાંટા પડી શકે છે. દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં તારીખ 21 અને 22 ડિસેમ્બરના રોજ માધ્યમ કક્ષાના પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જેના કારણે રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો દેખાશે.
નવી આગાહી કહે છે કે, જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી માસમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા રહેશે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવવાની શક્યતા રહેશે. કેટલીક જગ્યા કરા પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. ફેબ્રુઆરી માર્ચ એપ્રિલમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કરા પડવાની શક્યતા રહેશે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, તારીખ 22, 23, 24 ડિસમેબરમાં આકરી ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. આ તારીખોમાં રવિ પાક માટે ઠડી સારી રહેશે તેવું કહી શકાય. જાન્યુઆરી માસમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાના કારણે વધુ ઠંડી અનુભવાશે. રાતનું તાપમાન ઠડું રહેશે.
અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી ખતરનાક છે. અત્યાર સુધી તેમણે ભર શિયાળે માવઠાની આગાહી કરી છે. પરંતું હવે તેમણે કડકડતી ઠંડી વચ્ચે કરા પડવાની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે જણાવ્યું કે આગામી 7 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેશે. આગામી 3 દિવસમાં ધીમે ધીમે 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન વધી જશે. 3 દિવસ બાદ ફરી 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ઘટી જશે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પસાર થઈ જતા ફરી ઠંડીનો અહેસાસ થશે. અમરેલીનું લઘુતમ તાપમાન 12.6 ડિગ્રી નોંધાયું.
20 ડિસેમ્બર પછી ઉત્તરાખંડમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદ તથા બરફવર્ષા થઈ શકે છે. ચમોલી, ઉત્તરકાશી અને પિથોરાગઢ જેવા વિસ્તારોમાં ઠંડી હવાઓ સાથે ધુમ્મસ વિઝિબિલિટી ઘટાડશે. હિમાચલ પ્રદેશમાં પણ પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે હવામાન બદલાયું છે. શિમલા, કુલ્લુ, લાહૌલ-સ્પિતિ અને કિન્નૌર જેવા વિસ્તારોમાં વરસાદ અને બરફવર્ષાની શક્યતા છે. ઘણા જિલ્લાઓમાં તાપમાન 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી નીચે પહોંચી ગયું છે.
અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતનું હવામાન કેવું રહેશે તે અંગે આગાહી કરી છે. અંબાલાલે જણાવ્યું છે કે, ડિસેમ્બર અડધો થઈ ગયો છતાં પણ જોઈએ તેવી ઠંડી પડતી નથી. અત્યારે લઘુત્તમ તાપમાનમાં થોડો વધારો થવાની શક્યતા રહેશે. ધીરે ધીરે પશ્ચિમી વિક્ષોભ આવશે. હમણાં જે પશ્ચિમી વિક્ષોભ આવ્યા ત્યારે વાદળોની અને થોડા છાંટા પડે તેવી આશા હતી પરંતુ એક એન્ટિ સાયક્લોન થતા પશ્ચિમી વિક્ષોભને ઉપરના ભાગમાં હડસેલી મૂકે છે. જેના કારણે ગુજરાતમાં વાદળો આવતા નથી. પરંતુ ગુજરાતમાં 21મી સુધીમાં વાદળો આવવાની શક્યતા રહેશે.
Trending Photos