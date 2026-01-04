હવે આવી રહી છે આ મુસીબત! માવઠા બાદ શરૂ થશે કાતિલ ઠંડીનો રાઉન્ડ, અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Gujarat Weather Forecast: નવા વર્ષની શરૂઆતથી જ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે ગુજરાતના હવામાનમાં ભારે બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે. ભરશિયાળે કમોસમી વરસાદ બાદ હવે ફરી એકવાર ગુજરાતમાં ઠંડીનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થવાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. ગુજરાતમાં શિયાળો હવે પોતાનું અસલી સ્વરૂપ બતાવી રહ્યો છે. ત્યારે જાન્યુઆરીમાં ગુજરાતનું વાતાવરણ કેવું રહેશે તે અંગેની હવામાન વિભાગ અને આગાહી જોઈએ.

Updated:Jan 04, 2026, 07:09 PM IST

આગામી 24 કલાક પણ ગુજરાતના હવામાનમાં કોઈ મોટો બદલાવ આવે તેવી શક્યતા નથી. જે બાદ આગામી ત્રણ દિવસ સુધી બેથી ત્રણ ડિગ્રી સેલ્શિયસ તાપમાન વધવાની આશંકા છે. જે બાદ કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની આશંકા નથી. હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે આજની ગુજરાત અંગેની આગાહીમાં જણાવ્યું છે કે, બીજીથી આઠમી જાન્યુઆરીમાં ગુજરાતનું હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે. ગુજરાતમાં ક્યાંય પણ વરસાદની કોઈ આગાહી આપવામાં આવી નથી. 

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર પશ્ચિમી વિક્ષેપના પ્રભાવને કારણે 1જાન્યુઆરીથી નીચલા ઉષ્ણકટિબંધીય ક્ષેત્રની સ્થિરતા ખોરવાઈ જવાની ધારણા હતી.જોકે, પશ્ચિમી વિક્ષેપ ઉત્તરપૂર્વ તરફ ગયા પછી, સપાટી પરના મજબૂત પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, જે ગતિશીલ અસ્થિરતા પેદા કરી રહ્યા છે. આના કારણે સપાટી પરના ધુમ્મસના સ્તરને દૂર કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ઉચ્ચ ઊંચાઈ પર વાતાવરણ પ્રમાણમાં સ્થિર રહે છે.

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર પશ્ચિમ ભાગમાં શુષ્ક વાતાવરણ રહે તેવી શક્યતા છે. પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ આવી જ સ્થિતિ રહે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. 8 જાન્યુઆરી સુધી પૂર્વી અને પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ આવી જ સ્થિતિ રહેશે. આજે પશ્ચિમી અને પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાઢ ધુમ્મસ રહેવાની આગાહી કરી છે. 4 જાન્યુઆરીએ બંને વિસ્તારોમાં ધુમ્મસની સ્થિતિ સમાન રહેશે.  

5 અને 6 જાન્યુઆરીએ અલગ-અસગ સ્થળોએ પણ ગાઢ ધુમ્મસ પડવાની શક્યતા છે. 7 જાન્યુઆરી પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં ગાઢ ધુમ્મસ અને પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશમાં ગાઢ થી ખૂબ જ ગાઢ ધુમ્મસ રહેવાની ધારણા છે. આગામી 24 કલાક સુધી લઘુત્તમ તાપમાન યથાવત રહે તેવી શક્યતા છે. આગામી 2 દિવસ સુધી 2-4 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.

ઉત્તર પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભારે બરફવર્ષા થશે અને પવનના તોફાનો આવશે. ઉત્તર ભારતમાં શીત લહેરના કારણે ગુજરાતમાં ઠંડી આવી શકે છે. 4 જાન્યુઆરી બાદ નબળો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જે ઠંડી લાવશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડા પવનો હાડ ધ્રુજાવશે. ઉત્તર ભારતમાં થતી ભારે હિમવર્ષાની અસરને કારણે ગુજરાતમાં સવારના સમયે ધૂમ્મસનું જોર વધુ રહેશે. ધૂમ્મસને કારણે વિઝિબિલિટી ઘટતા વાહન વ્યવહાર અને રેલવે યાતાયાત પર માઠી અસર પડી શકે છે. ગમખ્વાર અકસ્માતોની સંભાવના જોતા વાહનચાલકોને સાવચેતી રાખવી.

