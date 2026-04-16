છોતરાં કાઢી નાંખશે ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદની ઘાત! જાણો અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી
Ambalal Patel's Big Prediction: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી હવે પોતાની અસલી રૂપ બતાવી રહી છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના વાતાવરણને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ આગાહી કરી છે. આગામી દિવસોમાં ગુજરાતીઓએ બેવડી ઋતુનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જેમાં એકતરફ આકરી ગરમી અને બીજી તરફ કમોસમી વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આગામી ચાર દિવસ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાતમાં છૂટાછવાયા ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 40 સે. થી વધુ રહેવાની સંભાવના છે.
અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યુ કે, તારીખ 20 આસપાસ પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. જેમાં અરવલ્લી, સાબરકાંઠાના ભાગો, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોને અસર થવાની સંભાવના છે. ગાજવીજ સાથે વરસાદ થઇ શકે છે. જ્યારે અમુક ભાગોમાં પવનની ગતિ 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેવાની સંભાવના છે. મે મહિનાની શરૂઆતમાં અરબ સગારમાં હલચલ જોવા મળશે. મે મહિનાના અંત અથવા જૂનની શરૂઆતમાં બંગાળની ખાડીમાં સિવિયર વાવાઝોડું સર્જાઇ શકે છે. મે-જૂનમાં અરબ સાગરમાં પણ વાવાઝોડું સર્જાવવાની શક્યતા રહેશે.
હવે શરૂ થશે કાળઝાળ ગરમીનો દિવસો
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, એપ્રિલ મહિનામાં રાજ્યમાં ગરમીનું જોર વધશે. રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં તાપમાનનો પારો ઊંચકાશે, જેના કારણે બપોરના સમયે લોકોએ આકરા તાપનો સામનો કરવો પડશે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં ગરમીનું જોર વધુ જોવા મળશે.
વાતાવરણમાં પલટો અને કમોસમી વરસાદની શક્યતા
ગરમીની વચ્ચે વરસાદની આગાહી કરતા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 19 થી 21 એપ્રિલ દરમિયાન રાજ્યના વાતાવરણમાં એકાએક પલટો આવશે. કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. એપ્રિલના અંતથી મેની શરૂઆત સુધીમાં પણ રાજ્યના જુદા-જુદા વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે.
20 એપ્રિલ બાદ ‘અગનગોળા’ જેવી ગરમી
વરસાદી માહોલ બાદ ફરી એકવાર ગરમીનો પારો આક્રમક બનશે. 20 એપ્રિલ પછી રાજ્યમાં આકરી ગરમી પડવાની શરૂઆત થશે. કચ્છ અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં તાપમાન સૌથી ઊંચું નોંધાઈ શકે છે. ગરમીની સાથે સાથે ભેજનું પ્રમાણ વધતા લોકો ઉકળાટથી પરેશાન થશે. દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભેજવાળું વાતાવરણ રહેશે, જેના કારણે અસહ્ય બફારો અનુભવાશે.
ગુજરાત ગરમીમાં શેકાઈ રહ્યું છે, ત્યારે હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને જમ્મુ-કાશ્મીર જેવા પહાડી રાજ્યો સહિત દેશના 12 થી વધુ રાજ્યોમાં કુદરત મહેરબાન છે. અહીં 50 થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. કેટલાક સ્થળોએ કરા પડવાની પણ સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે ખેડૂતોને પાકને સુરક્ષિત રાખવા અને વીજળી પડવાના જોખમ સામે સાવચેત રહેવા માટે સૂચના આપી છે.
હવામાન વિભાગે ગરમીની સાથે વરસાદ પડવાની પણ આગાહી કરી છે. 19મી એપ્રિલ અને રવિવારના રોજ અમરેલી, ભાવનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી દાહોદ મહીસાગરમાં છૂટાછવાયા સ્થળો પર ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. 20મી તારીખ અને સોમવારના રોજ સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળો પર ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. સોમવારે અમરેલી, ભાવનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ અને મહીસાગરમાં વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે.
