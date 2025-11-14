ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં ફરી વાદળો બંધાશે, ભર શિયાળે વરસાદ આવશે, નવેમ્બરની આ તારીખોએ મોટું એલર્ટ

Ambalal Ni Agahi : નવેમ્બર મહિનામાં ફરીથી ગુજરાતનું વાતાવરણ બદલાવા જઈ રહ્યું છે. કારણ કે, વધુ એક ચક્રવાતની અસર જોવા મળશે. આ કારણે દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ આવશે, પરંતું ગુજરાતમાં પણ તેની અસર જોવા મળશે. 

Updated:Nov 14, 2025, 08:00 AM IST

અંબાલાલ પટેલની ઠંડીની આગાહી

1/3
image

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી ગઈ છે. તેમણે કહ્યું કે, રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો વધશે. 13 નવેમ્બર સુધી ઉત્તર ભારતમાં ઠંડી વધશે. ગુજરાતમાં પણ ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ન્યૂનતમ તાપમાન 15 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. નવેમ્બરના ત્રીજા સપ્તાહમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે ઠંડી વધશે. ડિસેમ્બરમાં ગુજરાતમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે.   

વાવાઝોડું આવશે, વરસાદ લાવશે

2/3
image

તેમણે કહ્યું કે, 18 નવેમ્બર બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત બનશે. જેને કારણે દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદનું જોર વધશે. આ કારણે ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ બની શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ધુંધળુ વાતાવરણ બની શકે છે. 

અનેક રાજ્યોમાં IMD દ્વારા એલર્ટ જાહેર

3/3
image

હવામાન વિભાગે પણ દેશના અનેક રાજ્યોમાં આગામી પાંચ દિવસ મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. તો સાથે જ શીત લહેરની શક્યતા પણ આપી છે. હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ દિવસ માટે પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં શીત લહેરની ચેતવણી જારી કરી છે. 13 થી 19 નવેમ્બર દરમિયાન તમિલનાડુ, કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક અને રાયલસીમામાં છૂટાછવાયા વરસાદની ચેતવણી છે. 

weather updateWeather ForecastAmbalal Patelઅંબાલાલ પટેલpredictionCyclone AlertParesh Goswamiપરેશ ગોસ્વામીFlood Alertgujarat rainsheavy rainHeavy rainfallભારે વરસાદવરસાદની આગાહી

Trending Photos