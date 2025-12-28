નવું વર્ષ લાવશે આફત! ગુજરાતમાં આ તારીખથી શરૂ થશે કડકડતી ઠંડી, અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી
Gujarat Weather Update: ગુજરાતમાં શિયાળાની ફુલ ગુલાબી ઠંડીની મજા લોકો માણી રહ્યાં છે. તેવામાં હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે જાન્યુઆરીની શરૂઆત સુધી રાજ્યમાં હવામાન શુષ્ક રહેશે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે ગુજરાતમાં ઉત્તર-પૂર્વીય પવનો ફૂંકાઈ રહ્યાં છે અને સવારે તથા સાંજે ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે રાજ્યમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની સંભાવના નથી.
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે, ગુજરાતમાં હાલ ઉત્તરથી પૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. આગામી ચાર દિવસ ગુજરાતના હવામાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાના એંધાણ નથી તે બાદ તાપમાનનો પારો બેથી ત્રણ ડિગ્રી ઘટવાની આગાહી છે. હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે, શનિવારે નલિયામાં સૌથી ઓછું તાપમાન નોંધાયું હતું. નલિયામાં 11.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. આ સાથે અમદાવાદમાં 15.1, વડોદરામાં 14.6, રાજકોટમાં 14.4 ડિગ્રી જ્યારે સુરતમાં 17.8 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું.
ગુજરાતમાં વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહિ. 29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. ગુજરાતના ભાગો સુધી અસર થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતનું હવામાનમાં પલટો આવશે. જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે. હવામાન વિભાગની સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, આવતા દિવસોમાં પવન બદલાશે અને સાથે જ ઠંડીનો મારો વધુ તેજ બનશે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહીમાં જણાવ્યું છે કે, જાન્યુઆરી 2026માં ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમવર્ષા અને પવનના તોફાનો રહેવાની શક્યતાઓ રહેશે. આઠ ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતાઓ રહેશે. આ સાથે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં કાતિલ ઠંડીને વેગ મળશે. ત્યારે ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. સાથે જ જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ઠંડીનું જોર વધશે એમ પણ અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે.
અંબાલાલ પટેલે ઠંડીને લઈ મોટી આગાહી કરી છે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ અઠવાડિયામાં વાદળછાયું વાતાવરણ થતા ઠંડીમાં ઘટાડો થશે. આ પછી 10 જાન્યુઆરીથી પવન ફૂંકાવાની સાથે ઠંડી વધશે. તેમણે ઉતરાયણના દિવસોની આગાહી પણ કરીને જણાવ્યું કે ઉત્તરાયણ દરમિયાન ઠંડી સાથે પવન ફૂંકાશે. ઉત્તરાયણના બે દિવસ દરમિયાન પવન ફૂંકાશે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ઠંડા પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
ખાસ કરીને વહેલી સવાર અને મોડી રાત્રે. તો ગુજરાતીઓ, હવે ફુલ ગુલાબી ઠંડીને અલવિદા કહો, કેમ કે, આવવાની છે સાચી, સોલિડ અને સીટી વગાડે એવી ઠંડી. ધાબળા તૈયાર રાખજો. અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. આજથી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં સખત ઠંડી પડશે. જમ્મુ કાશ્મીરના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસમાં જઈ શકે છે. લા નીનો અને અલ નીનોની અસરને કારણે વાતાવરણમાં ફેરફાર થાય છે. લા નીનોને કારણે ટ્રોપિકલ સિસ્ટમ 9 નંબર આપણી બાજુ હોવાથી અસર થઈ રહી છે.
