ગુજરાતમાં ક્યારે થશે ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી? ફરી તારીખ બદલાઈ, મે મહિનામાં વાવાઝોડાની ભયાનક આગાહી
Ambalal Patel forecast: ગુજરાતીઓ માટે આવનારા દિવસો પડકારજનક રહેવાના સંકેત મળી રહ્યા છે. રાજ્યના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં ગરમી, વાવાઝોડું અને વરસાદને લઈને જે આગાહી કરી છે તે ધ્રુજાવી દે તેવી છે. આ વર્ષે ઉનાળો તેના રૌદ્ર સ્વરૂપમાં જોવા મળશે. આગાહી મુજબ 24 એપ્રિલથી ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં ગરમીનો પારો આસમાને પહોંચશે.
મે મહિનામાં 'માવઠું' અને 'કાળી આંધી'નું જોખમ
ખાસ કરીને દેશમાં ગરમીનો 149 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટી શકે તેવી શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાં અંગ દઝાડતી ગરમી પડશે. અહીં તાપમાન 42 ડિગ્રીને પાર જવાની વકી છે. પવનમાં ભેજનું પ્રમાણ વધવાને કારણે માત્ર ગરમી જ નહીં, પણ અસહ્ય બફારો લોકોને પરસેવે રેબઝેબ કરી દેશે. ગરમીના કહેર વચ્ચે રાહત નહીં પણ આફત બનીને કમોસમી વરસાદ આવશે.
પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance) સક્રિય થવાને કારણે 28 એપ્રિલથી મેની શરૂઆતમાં રાજ્યના અનેક ભાગોમાં કરા સાથે વરસાદ (માવઠું) પડવાની શક્યતા છે. મે મહિનામાં મધ્યમાં એક ચક્રવાત આવશે, એવું કહેવાય છે કે 15 મે બાદ બંગાળની ખાડીમાં ભયાનક ચક્રવાત સર્જાઈ શકે છે. જ્યારે 23 મેથી દરિયામાં ભારે પવન અને ઊંચા મોજા ઉછળશે. તેજ પવનને કારણે કાચા મકાનોના છાપરા ઉડી શકે છે.
ગુજરાતમાં ચોમાસું કેવું રહેશે?
ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે એક સારા સમાચાર એ છે કે આ વખતે ગુજરાતમાં ચોમાસું મન મૂકીને વરસશે. ગુજરાતમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી 8 થી 15 જૂન વચ્ચે થઈ શકે છે. જૂન અને ઓગસ્ટ મહિનામાં સારો વરસાદ રહેવાની શક્યતા છે, જે કૃષિ પાક માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે.
અંબાલાલ પટેલે આગાહી: પશ્ચિમ અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભેજ વધતા બફારો
પશ્ચિમ અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભેજ વધતા બફારો રહેશે.28 એપ્રિલથી મે મહિનાની શરૂઆતમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં કરા સાથે વરસાદની શક્યતા છે.11થી 20 મે દરમિયાન ઈરાન તરફથી કાળી આંધી આવશે. તેજ પવનને કારણે કાચા મકાનના છાપરા ઉડી શકે છે. 15 મે બાદ બંગાળની ખાડીમાં ભયાનક ચક્રવાતની શક્યતા છે. 17 મે થી 20 જૂન વચ્ચે અરબ સાગરમાં વાવાઝોડાના સંકેત છે. 23 મેથી દરિયામાં ભારે પવન અને ઊંચા મોજા ઉછળશે.
15 જૂન વચ્ચે ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું હતું કે, 8થી 15 જૂન વચ્ચે ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન થઈ શકે છે.જૂન માસમાં સારો વરસાદ રહેવાની આશા છે.28મે થી 1 જૂન વચ્ચે કેરળના તટે ચોમાસું બેસવાની શક્યતા છે. જૂન અને ઓગસ્ટમાં સારો વરસાદ રહેશે.ઓક્ટોબર સુધી પાછોતરો વરસાદ રહેવાની આગાહી કરી છે.વાવાઝોડાને કારણે ચોમાસું મોડું પડવાની પણ શક્યતા છે. ગુજરાતમાં ચોમાસું સારું રહેવાની આશા છે.
Trending Photos