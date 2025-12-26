નવા વર્ષની શરૂઆતમાં ભૂક્કા કાઢી નાંખે તેવી અંબાલાલની આગાહી! ગુજરાતના વાતાવરણમાં શરૂ થઈ મોટી હલચલ
Gujarat Weather Update: ગુજરાતનું હવામાનમાં પલટો આવશે. જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે. હવે ફુલ ગુલાબી ઠંડી નહીં પણ ગુજરાતમાં હાર્ટથી જમાવી દે તેવી આકરી ઠંડી આવવાની છે. હવામાન વિભાગે આપી છે ઠંડીને લઈને મોટી ચેતવણી. આગામી 24 કલાકમાં તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો સીધો ઘટાડો થવાનો છે અને ગુજરાતીઓ કહેતા જોવા મળશે.
હવામાન નિષ્ણાતના જણાવ્યા અનુસાર, આ સમયમાં ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં સખત ઠંડી પડશે. મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, કચ્છ અને અમરેલીમાં ઠંડી પડશે. વલસાડના ભાગોમાં ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, હાલ ભલે ઠંડી નથી, પરંતુ આગામી સમયમાં ગુજરાતમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે. ગુજરાતમાં વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહિ. 29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. ગુજરાતના ભાગો સુધી અસર થવાની શક્યતા છે.
ડિસેમ્બરના ત્રણ સપ્તાહ પૂરા થયા હોવા છતાં ગુજરાતમાં શિયાળો હજુ ટોપ ગિયરમાં આવ્યો નથી. લોકો ઠંડીના આગમનની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યાં છે. પરંતુ ઠંડી આવી નથી રહી. હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી ગઈ છે. રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ હજી વધશે.અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, 23 થી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં સખત ઠંડી પડશે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં સખત ઠંડી પડશે. મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, કચ્છ અને અમરેલીમાં ઠંડી પડશે. વલસાડના ભાગોમાં પણ ઠંડી પડવાની શક્યતા છે.
ગુજરાતમાં વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહિ. 29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. ગુજરાતના ભાગો સુધી અસર થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતનું હવામાનમાં પલટો આવશે. જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે. હવામાન વિભાગની સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, આવતા દિવસોમાં પવન બદલાશે અને સાથે જ ઠંડીનો મારો વધુ તેજ બનશે.
ખાસ કરીને વહેલી સવાર અને મોડી રાત્રે. તો ગુજરાતીઓ, હવે ફુલ ગુલાબી ઠંડીને અલવિદા કહો, કેમ કે, આવવાની છે સાચી, સોલિડ અને સીટી વગાડે એવી ઠંડી. ધાબળા તૈયાર રાખજો. અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. આજથી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં સખત ઠંડી પડશે. જમ્મુ કાશ્મીરના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસમાં જઈ શકે છે. લા નીનો અને અલ નીનોની અસરને કારણે વાતાવરણમાં ફેરફાર થાય છે. લા નીનોને કારણે ટ્રોપિકલ સિસ્ટમ 9 નંબર આપણી બાજુ હોવાથી અસર થઈ રહી છે.
24 ડિસેમ્બર બાદ તે હિંદ મહાસાગર તરફ જશે. ભેજના કારણે ઠંડીની અસર ઓછી વર્તાય છે. ગયા વર્ષ કરતા આ વખતે તાપમાન વધારે અનુભવાઈ રહ્યું છે. હાલમાં ભેજ, ધુમ્મસના કારણે ઠંડીની અસર ઓછી અનુભવાઈ રહી છે. ઉત્તરના પવનો રોકાવાથી ઠંડીની અસર ઓછી થાય છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ તથા દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં 30મી ડિસેમ્બર સુધીમાં શુષ્ક હવામાન રહેવાની શક્યતા છે. ઉત્તરના પહાડી પ્રદેશના ઠંડા પવનોથી ઠંડી વધશે. પ્રદૂષણ અને ભેજના કારણે તાપમાન ઊંચું નોંધાય છે.
