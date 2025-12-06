ડિસેમ્બર કે જાન્યુઆરી? કયા મહિનામાં ઠંડીનો રેકોર્ડ તૂટશે, અંબાલાલની નવી આગાહી
Weather Update News : ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. પરંતું આગામી સમય હાડ થીજવતી ઠંડીનો આવશે. આવામાં હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કાતિલ ઠંડીની આગાહી કરી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી
તેમણે જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ થશે. રાજ્યમાં બપોર પછી કેટલાક ભાગોમાં વાદળો આવશે. ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠા, મહેસાણા, અરવલ્લી, પંચમહાલ તથા કચ્છના ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં વાદળો આવશે. જેની સાથે રાજ્યમાં પવનનું જોર વધશે. વાદળો હટતા રાજ્યમાં ઠંડી વધુ અનુભવાશે.
કાતિલ ઠંડીનો રાઉન્ડ આવશે
હવામા નિષ્ણાતે કહ્યું કે, ઠંડીમાં વધારો-ઘટાડો 20 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે. લઘુત્તમ ઉષ્ણતામાન 12 થી 14 ડિગ્રી સુધી રહી શકે છે. 22 ડિસેમ્બર બાદ કાતિલ ઠંડીને વેગ મળશે. 27 ડિસેમ્બર બાદ ઠંડીમાં વધારો થશે. પરંતું 11 જાન્યુઆરી બાદ ઠંડી વધશે.
તેમણે કહ્યં કે, લા નીનો અસરના કારણે જાન્યુઆરી સુધી ઠંડી અનુભવાશે. ઉત્તર ભારતમાં રેકોર્ડબ્રેક ઠંડી પડશે. તો ગુજરાતમાં 8 ડિગ્રી જેટલું લઘુત્તમ તાપમાન રહેશે. ઉત્તરાયણના પર્વમાં ઠંડી સાથે પવન રહેશે.
હવામાન નિષ્ણાતોએ આગામી દિવસોમાં લઘુત્તમ તાપમાન અંગે માહિતી આપી છે. અમદાવાદ સેન્ટરના હવામાન વિભાગના ડિરેક્ટર એકે દાસે જણાવ્યું હતું કે 11 ડિસેમ્બર સુધી હવામાન શુષ્ક રહેવાની ધારણા છે. લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થયો નથી. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 17 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. આગામી તાપમાનની સ્થિતિ વિશે માહિતી આપતા એકે દાસે જણાવ્યું હતું કે ઉત્તર ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ઉત્તર દિશાના પવનો ફૂંકાશે. રાજ્યના દક્ષિણ ભાગોમાં ઉત્તરથી ઉત્તર-પૂર્વ દિશાના પવનો ફૂંકાશે. પવનની ગતિ 15-20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેવાની ધારણા છે.
