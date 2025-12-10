ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

હાડકા પણ જકડી જાય તેવી ઠંડી પડશે, માવઠું પણ ત્રાટકશે : અંબાલાલ પટેલની તોફાની આગાહી

Weather Update News : ડિસેમ્બરના અંતમાં કાતિલ ઠંડીનું મોજું ફરી વળશે. જોકે, વાવાઝોડાને કારણે ગુજરાત પર ફરી એકવાર માવઠું ત્રાટકશે તેવી અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 
 

આ તારીખથી ઠંડીનું જોર વધશે

અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, 10-13 ડિસેમ્બરથી ગુજરાતમાં ઠંડી જોર પકડશે. સવારના સમયે હાડ થીજવતી ઠંડી રહેશે, તો બપોરના સમયે 29 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. કોઈ ભાગમાં 30-31 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. 16-17 તારીખે ફરી તાપમાનમાં ફેરફાર થશે. જેના બાદ 22 ડિસેમ્બરની આસપાસ કાતિલ ઠંડી પડશે. જાન્યુઆરીમાં પણ ઠંડા પવનો ફૂંકાશે.   

ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં પડશે કાતિલ ઠંડી

અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં 10-11 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. તો બનાસકાંઠાના ભાગોમાં 10-11 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. કચ્છના ભાગોમાં 10 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. પાટણના સમી, હારીજ અને ઉત્તર ગુજરાતનિ મહેસાણામાં ઠંડી રહેશે. તો પંચમહાલ અને મહીસાગર પણ ઠંડી રહેવાની શક્યતા રહેશે. 

ડિસેમ્બરમાં વાવાઝોડું આવશે

હવામાન નિષ્ણાતે કાતિલ ઠંડી વચ્ચે વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, ડિસેમ્બરના અંતમાં બંગાળમાં એક સિસ્ટમ સક્રિય થશે. જેને કારણે હળવું ચક્રવાત બની શકે છે. 24 ડિસેમ્બરના રોજ અરબ સાગરમાં પણ હલચલ જોવા મળશે. બંગાળ અને અરબ સાગરમાં સિસ્ટમને કારણે 22 ડિસેમ્બર પછી માવઠું પડી શકે છે. 16-17 તારીખે પણ વાદળો ઘેરાવાની પણ શક્યતા રહેશે.   

તો હવામાન વિભાગની આગાહી શું કહે છે

હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એસ.કે દાસે જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો યથાવત રહેશે. બે દિવસ બાદ ઠંડીનો ચમકારો વધશે. આગામી સપ્તાહથી ઠંડીનું જોર વધશે. જેમાં અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 16 ડિગ્રીની આસપાસ રહેશે. ઉત્તરથી ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં પવન ફૂંકાતા ઠંડી વધશે. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં 15 ડિગ્રીથી નીચું તાપમાન નોંધાશે. ગત રાત્રે નલિયામાં 11 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. 

