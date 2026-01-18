ભયાનક રીતે પલટાશે ગુજરાતનું વાતાવરણ : બરફના તોફાનની સાથે વાવાઝોડાની અંબાલાલની આગાહી
Amabalal Patel Weather Forecast : ફરી એકવાર હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની તોફાની આગાહી આવી ગઈ છે. ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાનો છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, ઉત્તર ગુજરાતમાં લઘુતમ તાપમાન 9 ડિગ્રીથી ઓછું રહેવાની શક્યતાઓ છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગરના ભાગોમાં 11 થી 12 ડિગ્રી તાપમાન રહશે. દેશના ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં ભારે હીમ વર્ષ અને વાવાઝોડું રહેવાની શક્યતાઓ છે. આ કારણે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો, કચ્છના ભાગો, બનાસકાંઠાના અન્ય ભાગોના હવામાનમાં પલટો આવશે. વલસાડના ભાગોમાં ઠડી રહેશે.
24 અને 25 જાન્યુઆરીએ પલટો આવશે
તેમણે આગળ કહ્યું કે, આ સીઝનનો સ્ટ્રોંગ પશ્ચિમી વિક્ષેપ છે, તેની અસર રાજસ્થાનના ભાગોમાં જોવા મળશે. ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં હીમ વર્ષા થવાની શક્યતાઓ છે. ગુજરાતમાં 24 અને 25 જાન્યુઆરીએ તેની અસર આવી શકે છે. MGO અને લા નોની અસર સમુદ્રમાં પેરામીટરની સક્રિયતા જોવા મળશે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ મર્જ થતા સાબરકાંઠા, અમદાવાદ, ગાંધીનગરના ભાગોના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. તેમજ દક્ષિણ ગુજરાગના ભાગોમાં હવામાનમાં પલટો આવશે.
અંબાલાલ પટેલની સલાહ
હવામાન નિષ્ણાતે કહ્યું કે, જીરું કે અનુ પાકોમાં પણ રોગ આવવાની શક્યતા છે. ખેડૂત ભાઈઓએ પાક સંરક્ષણના પગલાં લેવા સારું.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક યોગેશ બિજાણીએ આજના હવામાનના અપડેટ આપતા કહ્યું કે, ઉત્તર ગુજરાતમાં સામાન્યથી વધુ તાપમાન નોંધાયું. નલિયામાં 13.2 ડિગ્રી, અમદાવાદમાં 14.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. અમરેલીમાં રાજ્યનું સૌથી નીચું 12 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. ગાંધીનગરમાં 12.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. આગામી બે દિવસ બેથી ચાર ડિગ્રીનો વધારો થતા ઠંડીનું જોર ઘટશે. હાલ માવઠાની શક્યતા નહિવત છે. રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણની શક્યતા છે.
