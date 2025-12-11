કાતિલ ઠંડી વચ્ચે વાવાઝોડાની આગાહી! અંબાલાલ પટેલે તારીખે સાથે આપી ચેતવણી
Gujarat Weather Update: હવામાન સતત બદલાઈ રહ્યું છે અને માત્ર ઉત્તર ભારત જ નહીં પરંતુ મધ્ય અને પશ્ચિમ ભારત પણ કડકડતી ઠંડીનો સામનો કરી રહ્યું છે. અનેક રાજ્યોમાં તાપમાન ઘટી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે ઉત્તર પ્રદેશમાં ધુમ્મસની ચેતવણી આપી છે. આ દરમિયાન, પંજાબ, હરિયાણા અને દિલ્હીમાં તીવ્ર ઠંડીનું એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. મહારાષ્ટ્રના ઘણા ભાગોમાં તાપમાન સામાન્યથી 5 ડિગ્રી નીચે ગયું છે. બિહારના ઘણા જિલ્લાઓ કડકડતી ઠંડીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
હવામાન વિભાગના અધિકારીઓના મતે આગામી એક સપ્તાહ સુધી રાજ્યનું તાપમાન સુકુ રહેશે. વાતાવરણમાં ખાસ કોઇ મોટો ફેરફાર જોવા નહીં મળે. તો અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 14 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાનું અનુમાન છે. જ્યારે 10 ડિગ્રી સાથે નલિયા રાજ્યનું સૌથી ઠંડુ શહેર બન્યું છે. તો સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં પણ તાપમાન સામાન્યથી નીચું જોવા મળ્યું છે. આગામી પાંચ દિવસ દરમિયાન ગુજરાતમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. આ સાથે આકાશ સ્પષ્ટ રહેવાની સંભાવના છે. જ્યારે આગામી દિવસોમાં હવામાન શુષ્ક રહેશે એટલે હાલ વરસાદની કોઈ ચેતવણી નથી.
બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાતે કાતિલ ઠંડી વચ્ચે વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, ડિસેમ્બરના અંતમાં બંગાળમાં એક સિસ્ટમ સક્રિય થશે. જેને કારણે હળવું ચક્રવાત બની શકે છે. 24 ડિસેમ્બરના રોજ અરબ સાગરમાં પણ હલચલ જોવા મળશે. બંગાળ અને અરબ સાગરમાં સિસ્ટમને કારણે 22 ડિસેમ્બર પછી માવઠું પડી શકે છે. 16-17 તારીખે પણ વાદળો ઘેરાવાની પણ શક્યતા રહેશે.
ગુજરાતમાં હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 10 ડિસેમ્બરથી ઠંડીનું જોર વધવાનું છે. 16 અને 17 ડિસેમ્બરથી તાપમાનમાં ફેરફાર થશે અને 22 ડિસેમ્બરથી રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધી જશે. જાન્યુઆરીમાં પણ રાજ્યમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે.
અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં 10-11 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. તો બનાસકાંઠાના ભાગોમાં 10-11 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. કચ્છના ભાગોમાં 10 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. પાટણના સમી, હારીજ અને ઉત્તર ગુજરાતનિ મહેસાણામાં ઠંડી રહેશે. તો પંચમહાલ અને મહીસાગર પણ ઠંડી રહેવાની શક્યતા રહેશે.
જાન્યુઆરી મહિનાની શરૂઆતમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાનો છે. જેના કારણે છ જાન્યુઆરી સુધીમાં ફરીથી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, 18 થી 24 ડિસેમ્બર એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આ આરસામાં એક ડિપ્રેશન બનશે. તેના ભેજની અસરના કારણે અને અરબી સમુદ્રમાં હળવા ભેજના કારણે મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનશે.
