પશ્ચિમી વિક્ષેપ ગુજરાતના વાતાવરણમાં લાવશે પલટો! ઠંડી કે માવઠું કોણ બોલાવશે તબાહી? અંબાલાલની ચોંકાવનારી આગાહી
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં કડકડતી ઠંડી પડી રહી છે. ત્યારે વધુ એક ચોંકાવનારી આગાહી સામે આવી છે. 22 ડિસેમ્બર સુધીમાં ગુજરાતનું હવામાન પલટાશે અને દેશનાં ઉત્તરીય પર્વત વિસ્તારમાં ભારે હિમ વર્ષા થવાની શક્યતા રહેશે. ગુજરાતમાં 27 ડિસેમ્બરથી ઠંડીમાં વધારો થશે અને ફરી હવામાન પલટાશે. જાન્યુઆરી માસમાં મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ 11 જાન્યુઆરી આસપાસ હાડ ધ્રુજાવતી ઠંડીને વેગ મળશે. જાન્યુઆરી પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે વાદળછાયુ વાતાવરણ અને માવઠું પડવાની શક્યતા રહેશે.
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, 18 થી 24 ડિસેમ્બર એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આ આરસામાં એક ડિપ્રેશન બનશે. તેના ભેજની અસરના કારણે અને અરબી સમુદ્રમાં હળવા ભેજના કારણે મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનશે. તો બનાસકાંઠાના ભાગોમાં 10-11 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. કચ્છના ભાગોમાં 10 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. તેમણે કહ્યું કે, ડિસેમ્બરના અંતમાં બંગાળમાં એક સિસ્ટમ સક્રિય થશે. જેને કારણે હળવું ચક્રવાત બની શકે છે. 24 ડિસેમ્બરના રોજ અરબ સાગરમાં પણ હલચલ જોવા મળશે.
અંબાલાલ પટેલે ડિસેમ્બરમાં વાતાવરણ ડામાડોળ થવાની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, 19-21 ડિસેમ્બર દરમિયાન વાદળો ઘેરાશે. 16 ડિસેમ્બરથી 18 ડિસેમ્બર પશ્ચિમ વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહેશે. દેશના ઉત્તરીય પર્વત પ્રદેશથી લઈને રાજસ્થાન સુધી હવામાન પલટો આવવની શક્યતા છે. ઉત્તરીય પર્વત ભાગોમાં 2 ઈંચ જેટલો કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, જાન્યુઆરીમાં પણ રાજ્યમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં 10-11 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. અંબાલાલ પટેલે કાતિલ ઠંડી વચ્ચે વાવાઝોડાની આગાહી પણ કરી છે. અંબાલાલ પટેલે ફેબ્રુઆરી માટે આગાહી કરી છે. જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે, ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, પંચમહાલ તથા સૌરાષ્ટ્રમાં ઠંડીને વેગ મળશે. એક પછી એક ડિસ્ટર્બન્સ આવતા રહે. ક્યારેક સવારે કોઈ કોઈ ભાગોમાં હળવા ધુમ્મસ રહી શકે અને બેવડી ઋતુનો અનુભવ થાય.
અંબાલાલ પટેલે માર્ચ મહિનાની આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે, માર્ચમાં બેવડી ઋતુનો અનુભવ થઈ શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં ધૂળકટ રહે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં ગરમી વધુ રહી શકે. મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રી રહેશે. કચ્છમાં પવનનું જોર વધુ રહે. ઉત્તર ભારતમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા રહે. જેના કારણે રાજ્યમાં માવઠા જેવું વાતાવરણ રહી શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાતે એપ્રિલ મહિના માટે કહ્યું છે કે, એપ્રિલ મહિનામાં મહત્તમ તાપમાન 39 ડિગ્રી થઈ જશે. જેમાં સૌરાષ્ટ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધશે. ધૂળની ડમરીઓ ઊડશે અને ગરમી અકળાવી શકે છે. દેશના ઉત્તરીય ભાગોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વાદળો જોવા મળશે. કોઈ કોઈ ભાગમાં કરા પડવાની શક્યતા રહે. ધૂળ ભરી આંધીઓ ચાલવાની શક્યતા રહે અને દરિયામાં ચક્રવાતની પણ શક્યતા રહેશે.
