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સાચવીને રહેજો ! હવે આ જિલ્લાઓને ધમરોળશે વરસાદ... આવી ગઈ અંબાલાલ પટેલની વધુ એક મોટી આગાહી

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 14, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:45 PM IST

Ambalal Patel Forecast : રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે, ત્યારે ત્યારે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વધુ એક મોટી આગાહી કરી છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, રાજ્યમાં કયા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 

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Ambalal Patel Forecast : ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકથી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. રાજ્યમાં મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં મેઘમહેર જોવા મળી છે. ત્યારે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વધુ એક મોટી આગાહી કરી છે. 

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અંબાલાલ પટેલ દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અનેક વિસ્તારોમાં 3થી 6 ઈંચ સુધી વરસાદ ખાબકવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા છે.   

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ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, તો પોરબંદર, દ્વારકા અને જામનગરમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

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15 સપ્ટેમ્બર સુધી સિસ્ટમ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રથી દરિયામાં જવાની શક્યતા છે, તો 16 સપ્ટેમ્બરે સિસ્ટમ ફરી સક્રિય થશે અને 17 સપ્ટેમ્બર બાદ વરસાદ ધીમે ધીમે ઘટવાની શક્યતા છે, પરંતુ 22થી 24 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન નવી સિસ્ટમ કે ડીપ ડિપ્રેશનની શક્યતા છે, જેના કારણે રાજ્યમાં ફરી વરસાદી માહોલ જામી શકે છે. 

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ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહીને પગલે તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે. રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્રના ત્રણ જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.  

TAGS:
Ambalal Patel
heavy rain

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