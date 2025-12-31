નવું વર્ષ લાવશે માવઠું! ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ બાદ શરૂ થશે કોલ્ડ વેવનો નવો રાઉન્ડ, અંબાલાલની આગાહી
Ambalal Patel ni Agahi: આજે વહેલી સવારથી જ સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. પોરબંદર શહેર અને તેના ગ્રામ્ય વિસ્તારો તેમજ દ્વારકા અને કલ્યાણપુર પંથકમાં ઝરમર વરસાદ નોંધાયો છે. આ કમોસમી વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક તો પ્રસરી છે, પરંતુ ખેડૂતોના જીવ અધ્ધર થઈ ગયા છે.
વર્ષ 2025ના અંતિમ દિવસે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. ઉત્તર ભારત પર સક્રિય થયેલા મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ શરૂ થયો છે. વહેલી સવારથી જ પોરબંદર અને દ્વારકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઝરમર વરસાદ પડતા શિયાળુ પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી થોડા કલાકોમાં કચ્છ અને પોરબંદર જિલ્લામાં હળવા વરસાદની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ પડી શકે છે. જામનગર, મોરબી, દ્વારકા અને કચ્છમાં હળવા માવઠાની સંભાવના છે. અમદાવાદ શહેરમાં વહેલી સવારથી ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ રહ્યું હતું અને પ્રદૂષણના સ્તરમાં પણ વધારો નોંધાયો હતો.
અગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. જેમાં ખાસ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. આકરી ઠંડીનો અહેસાસ સૌ ગુજરાતીઓ અત્યારે કરી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઠંડીમાં વધારે થયો છે. પરંતુ હજુ ઠંડી વધે તેવી આગાહી કરાઈ છે. ઠંડી જ નહીં પરંતુ શહેર અને ગામોમાં ઘાટ ધુમ્મસ છવાયેલું રહે તેવી પણ પુરી સંભાવના છે.
ગુજરાતીઓનો સૌથી પ્રિય તહેવાર એટલે ઉત્તરાયણ. નાના બાળકોથી લઈ વયોવૃદ્ધ સુધીના દરેક ગુજરાતીઓ ઉત્તરાયણનો અલગ જ આનંદ માણે છે. પરંતુ આ વખતે ઉત્તરાયણ પર વહેલી સવારે પતંગની મજા માણતાં પતંગરસીયાઓ માટે થોડા માઠા સમાચાર છે. પવનની ગતિ ઓછી રહેવાની આગાહી અંબાલાલે કરી છે. પરંતુ બપોર બાદ પવન વેગ પકડે તેવી પણ આગાહી કરાઈ છે. હાલ ઠંડી સામાન્ય છે. પરંતુ જાન્યુઆરી માસમાં કાતિલ ઠંડી માટે તૈયાર રહેવું પડેશે.
11 જાન્યુઆરીથી આકરી ઠંડીનો રાઉન્ડ શરૂ થવાનો છે. 18 જાન્યુઆરી સુધી ભારે આકરી ઠંડી પડવાની સંભાવના છે. ગુજરાતનું હવામાન હવે સ્થિર રહ્યું નથી. ક્યારેક ઠંડી તો ક્યારેક ગરમી અને ન વિચાર્યું હોય ત્યારે વરસાદ આવી જાય. બદલાતા આ ઋતુચક્રથી સૌથી વધારે કોઈ પરેશાન હોય તો તે જગતનો તાત છે. જો માવઠું આવ્યું તો મોટું નુકસાન જગતના તાતને થઈ શકે છે. ઘાટ ધુમ્મસને કારણે વાહનવ્યવહારને ભારે અસર પહોંચી શકે છે.
