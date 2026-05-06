/સાચા પડ્યા અંબાલાલ! ફરી આ તારીખો લખી રાખજો, આવશે મોટી આફત! જાણો શું છે અંબાલાલની આગામી આગાહી

Ambalal Patel Big Prediction: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. ગત મોડી રાત્રે અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં તેજ પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. આ અચાનક આવેલા વાવાઝોડા જેવા માહોલને કારણે શહેરના અનેક માર્ગો પર હોર્ડિંગ્સ ઉડ્યા હતા અને વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની ઘટનાઓ બની હતી. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતાં કહ્યું છે કે પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ 23 મી આસપાસ થઈ શકે છે પણ આગામી દિવસોમાં આ જગ્યાએ વરસાદ થઈ શકે છે.
મોડી રાત્રે શરૂ થયેલા પવન અને વરસાદે શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને વિસ્તારોને ધમરોળ્યા હતા. ખાસ કરીને પૂર્વ અમદાવાદના બાપુનગર, નિકોલ, નરોડા. જ્યારે પશ્ચિમ અમદાવાદના થલતેજ, શીલજ, એસ.જી. હાઈ-વે, બોપલ-ઘુમા, સેટેલાઈટ અને સરખેજમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. તેજ પવનને કારણે રસ્તા પરના મોટા હોર્ડિંગ્સ જોખમી રીતે ઉડ્યા હતા, જેના કારણે વાહનચાલકોમાં ફાળ પડી હતી. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમો દ્વારા રસ્તા પર પડેલા ઝાડ હટાવવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં હવામાન કેવું રહેશે તે અંગે મહત્વની વિગતો આપી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, અત્યારે જે વરસાદી માહોલ છે તે 'પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટી'નો ભાગ છે. તારીખ 5 થી 8 મેમાં પૂર્વ ગુજરાતના પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગર જિલ્લામાં હળવા વરસાદી છાંટા પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ હળવો વરસાદ થઈ શકે છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં મુખ્યત્વે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વૈશાખ માસમાં વાદળો છવાવા એ સામાન્ય છે. હાલ વાદળો ઊંચાઈ પર હોવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા ઓછી છે, પરંતુ છૂટાછવાયા વરસાદથી ગરમીમાં આંશિક રાહત મળી શકે છે, વરસાદી માહોલ છતાં ભેજને કારણે ઉકળાટ વધશે. 11 થી 20 મે દરમિયાન ગરમી આકરા પાણીએ હશે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાન 43 થી 44 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલના મતે, 25 મે આસપાસ દક્ષિણ ભારતના છેડે ચોમાસું બેસી શકે છે. ગુજરાતમાં 23 મે આસપાસ ફરીથી પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટી તેજ બનશે. ખાસ કરીને 25 મે થી 7 જૂન વચ્ચેનું રોહિણી નક્ષત્ર ચોમાસાના આગમન માટે નિર્ણાયક સાબિત થશે. જો આ નક્ષત્રના અંતિમ દિવસોમાં વરસાદ થાય તો તે સારા ચોમાસાના સંકેત ગણાશે. હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાતોના મતે, આગામી દિવસોમાં ગરમી અને વરસાદી ઝાપટાંની મિશ્ર ઋતુ જોવા મળશે. વધતા ભેજને કારણે સ્વાસ્થ્ય પર પણ અસર પડી શકે છે, તેથી નાગરિકોને સાવચેતી રાખવા અને હીટવેવ દરમિયાન બપોરના સમયે બહાર નીકળવાનું ટાળવા સલાહ આપવામાં આવી છે.
જો રોહિણી નક્ષત્રની શરૂઆતમાં વરસાદ આવે તો પવન સાથે વરસાદ પાછો ખેંચાઈ શકે છે. પરંતુ અંતિમ તબક્કામાં વરસાદ થાય તો તે સારા ચોમાસાના સંકેત ગણાય છે.
25 મે આસપાસ દક્ષિણ ભારતના અંતિમ છેડે ચોમાસું પ્રવેશ કરવાની શક્યતા છે. સાથે જ 15 મે બાદ અરબી સમુદ્ર અને બંગાળના ઉપસાગર સક્રિય બનશે. જેના કારણે વાવાઝોડું સર્જાવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ તમામ પરિસ્થિતિઓ દર્શાવે છે કે રાજ્યમાં હવામાનમાં આગામી દિવસોમાં ઝડપી ફેરફાર જોવા મળશે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર વૈશાખ માસ દરમિયાન આવા વાદળોનું છવાઈ જવું એ સામાન્ય ઘટના છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રકારનું વાદળછાયું વાતાવરણ સવા મહિના સુધી રહે છે અને ત્યારબાદ ચોમાસું પ્રવેશ કરે છે.
