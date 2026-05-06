Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /સાચા પડ્યા અંબાલાલ! ફરી આ તારીખો લખી રાખજો, આવશે મોટી આફત! જાણો શું છે અંબાલાલની આગામી આગાહી

સાચા પડ્યા અંબાલાલ! ફરી આ તારીખો લખી રાખજો, આવશે મોટી આફત! જાણો શું છે અંબાલાલની આગામી આગાહી

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 06, 2026, 09:39 AM IST|Updated: May 06, 2026, 09:39 AM IST

Ambalal Patel Big Prediction: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. ગત મોડી રાત્રે અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં તેજ પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. આ અચાનક આવેલા વાવાઝોડા જેવા માહોલને કારણે શહેરના અનેક માર્ગો પર હોર્ડિંગ્સ ઉડ્યા હતા અને વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની ઘટનાઓ બની હતી. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતાં કહ્યું છે કે પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ 23 મી આસપાસ થઈ શકે છે પણ આગામી દિવસોમાં આ જગ્યાએ વરસાદ થઈ શકે છે.

અમદાવાદમાં ક્યાં-ક્યાં વરસાદી માહોલ?1/7

મોડી રાત્રે શરૂ થયેલા પવન અને વરસાદે શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને વિસ્તારોને ધમરોળ્યા હતા. ખાસ કરીને પૂર્વ અમદાવાદના બાપુનગર, નિકોલ, નરોડા. જ્યારે પશ્ચિમ અમદાવાદના થલતેજ, શીલજ, એસ.જી. હાઈ-વે, બોપલ-ઘુમા, સેટેલાઈટ અને સરખેજમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. તેજ પવનને કારણે રસ્તા પરના મોટા હોર્ડિંગ્સ જોખમી રીતે ઉડ્યા હતા, જેના કારણે વાહનચાલકોમાં ફાળ પડી હતી. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમો દ્વારા રસ્તા પર પડેલા ઝાડ હટાવવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી: હજુ પણ વરસાદની શક્યતા?2/7

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં હવામાન કેવું રહેશે તે અંગે મહત્વની વિગતો આપી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, અત્યારે જે વરસાદી માહોલ છે તે 'પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટી'નો ભાગ છે. તારીખ 5 થી 8 મેમાં પૂર્વ ગુજરાતના પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગર જિલ્લામાં હળવા વરસાદી છાંટા પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ હળવો વરસાદ થઈ શકે છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં મુખ્યત્વે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. 

3/7

અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વૈશાખ માસમાં વાદળો છવાવા એ સામાન્ય છે. હાલ વાદળો ઊંચાઈ પર હોવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા ઓછી છે, પરંતુ છૂટાછવાયા વરસાદથી ગરમીમાં આંશિક રાહત મળી શકે છે, વરસાદી માહોલ છતાં ભેજને કારણે ઉકળાટ વધશે. 11 થી 20 મે દરમિયાન ગરમી આકરા પાણીએ હશે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાન 43 થી 44 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે.

ચોમાસું ક્યારે બેસશે? સાવચેત રહેવાની જરૂર4/7

અંબાલાલ પટેલના મતે, 25 મે આસપાસ દક્ષિણ ભારતના છેડે ચોમાસું બેસી શકે છે. ગુજરાતમાં 23 મે આસપાસ ફરીથી પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટી તેજ બનશે. ખાસ કરીને 25 મે થી 7 જૂન વચ્ચેનું રોહિણી નક્ષત્ર ચોમાસાના આગમન માટે નિર્ણાયક સાબિત થશે. જો આ નક્ષત્રના અંતિમ દિવસોમાં વરસાદ થાય તો તે સારા ચોમાસાના સંકેત ગણાશે. હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાતોના મતે, આગામી દિવસોમાં ગરમી અને વરસાદી ઝાપટાંની મિશ્ર ઋતુ જોવા મળશે. વધતા ભેજને કારણે સ્વાસ્થ્ય પર પણ અસર પડી શકે છે, તેથી નાગરિકોને સાવચેતી રાખવા અને હીટવેવ દરમિયાન બપોરના સમયે બહાર નીકળવાનું ટાળવા સલાહ આપવામાં આવી છે.

પ્રી-મોન્સૂન પ્રવૃત્તિ અને ચોમાસાની આગાહી5/7

અંબાલાલ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવી છે. તેમની આગાહી મુજબ આવનારા દિવસોમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાશે. સાથે જ કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પણ પડી શકે છે. આ બદલાતા હવામાનને કારણે ગરમી અને ઉકળાટ વચ્ચે લોકો થોડો રાહતનો અનુભવ કરી શકે છે. જોકે ભેજના વધતા પ્રમાણને કારણે તકલીફ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. 23 મે આસપાસ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે વરસાદ જોવા મળી શકે છે. 25 મેથી 7 જૂન વચ્ચે આવતું રોહિણી નક્ષત્ર પણ હવામાન માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જો રોહિણી નક્ષત્રની શરૂઆતમાં વરસાદ આવે તો પવન સાથે વરસાદ પાછો ખેંચાઈ શકે છે. પરંતુ અંતિમ તબક્કામાં વરસાદ થાય તો તે સારા ચોમાસાના સંકેત ગણાય છે. 

વાદળછાયું વાતાવરણ અને હળવા વરસાદની શક્યતા6/7

25 મે આસપાસ દક્ષિણ ભારતના અંતિમ છેડે ચોમાસું પ્રવેશ કરવાની શક્યતા છે. સાથે જ 15 મે બાદ અરબી સમુદ્ર અને બંગાળના ઉપસાગર સક્રિય બનશે. જેના કારણે વાવાઝોડું સર્જાવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ તમામ પરિસ્થિતિઓ દર્શાવે છે કે રાજ્યમાં હવામાનમાં આગામી દિવસોમાં ઝડપી ફેરફાર જોવા મળશે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર વૈશાખ માસ દરમિયાન આવા વાદળોનું છવાઈ જવું એ સામાન્ય ઘટના છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રકારનું વાદળછાયું વાતાવરણ સવા મહિના સુધી રહે છે અને ત્યારબાદ ચોમાસું પ્રવેશ કરે છે. 

7/7

હાલ રાજ્યમાં વાદળો ઊંચાઈ પર હોવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા ઓછી છે. પરંતુ 5 થી 8 મે દરમિયાન પૂર્વ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગર જિલ્લાઓમાં ક્યાંક છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ છાંટા અથવા હળવો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં મુખ્યત્વે વાદળછાયું વાતાવરણ જ રહેશે.

Tags:
Ambalal Patel big prediction
Political
prediction
gujarat weather forecast
Gujarat Weather
weather updates

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બીજા પાસેથી પ્રેમની અપેક્ષા રાખવાનું છોડો, 4 ટીપ્સ ફોલો કરી પોતાની જાતને પ્રેમ કરો

બીજા પાસેથી પ્રેમની અપેક્ષા રાખવાનું છોડો, 4 ટીપ્સ ફોલો કરી પોતાની જાતને પ્રેમ કરો

self love7 min ago
2

સેમીકંડક્ટરની રેસમાં ગુજરાતની મોટી છલાંગ, શરૂ થશે નવા બે પ્રોજેક્ટ્સ, જાણો વિગત

India Semiconductor Mission11 min ago
3

સંજુ સેમસને રચ્યો ઇતિહાસ... IPLમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર બન્યો વિશ્વનો પ્રથમ ક્રિકેટર

Sanju Samson11 min ago
4

સંઘર્ષના પૈડા પર સફળતાની સવારી: રિક્ષાચાલકની દીકરી જીયા પ્રજાપતિ 93% મેળવી શાળામાં..

Ahmedabad19 min ago
5

સુરતમાં ગેરકાયદે ગર્ભપરીક્ષણ અને ભ્રૂણ હત્યાનું નેટવર્ક ફરી સક્રિય; કચરા-પોતું કરતી.

breaking news34 min ago