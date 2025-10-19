ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ખાડી અને અરબ સાગરમાં હલચલ શરૂ! દિવાળી અને નવા વર્ષે ગુજરાતના 4 જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી

Gujarat Weather Forecast: દિવાળીના તહેવારોમાં રાજ્યના હવામાનમાં પલટો આવશે, હવામાન વિભાગની આગાહી ઘણા રાજ્યોનો તહેવારને બગાડી શકે છે. દેશમાં ચોમાસું પુરૂ થઈ ગયું છે, પરંતુ બંગાળની ખાડીમાં હવામાન પ્રણાલીને કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં હજુ પણ વરસાદની અપેક્ષા છે. બીજી બાજુ અંબાલાલ પટેલે વધુ એક ઠંડી સાથે વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે. 

Updated:Oct 19, 2025, 08:43 AM IST

આગાહી મુજબ, દિવાળી (20-22 ઓક્ટોબર) દરમિયાન ઘણા દક્ષિણ રાજ્યો અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. દિવાળી અને ગુજરાતી નવા વર્ષ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના ડાંગ, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. બાકીનો ગુજરાત સામાન્ય રીતે શુષ્ક રહેશે.     

અંબાલાલ પટેલે વધુ એક આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં બેવડી ઋતુની અનુભૂતિ થાય તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારે18 ઓક્ટોબરથી લઈ 21 ઓક્ટોબર સુધીમાં અરબ સાગરમાં ચક્રવાતની શક્યતા છે. આગામી 3 દિવસ બાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ પડી શકે છે. ગુજરાતના તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડમાં મધ્યમ વરસાદનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. તેમજ દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં પણ હળવા વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.  

અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, નવા વર્ષમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. ડિસેમ્બમાં હાડ થીજવતી ઠંડીની આગાહી તેમણે કરી છે. આ વર્ષે ઠંડીમાં ન્યૂનતમ તાપમાન 10 ડિગ્રીથી નીચું જવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદ થવાના કારણે પણ ગુજરાતના હવામાન પર અસર થશે તેવી આગાહી હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કરી છે. 23મી ઓક્ટોબરથી રાજ્યમાં ઠંડીની શરૂઆત થશે. નવા વર્ષમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે.

IMD એ કેરળ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કર્ણાટક, અંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, ઓડિશા, કોંકણ, ગોવા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને છત્તીસગઢ માટે 19-20-21 ઓક્ટોબર માટે વરસાદની ચેતવણી પણ જાહેર કરી છે. આ વરસાદની આગાહી આ રાજ્યોમાં દિવાળી ઉજવનારાઓને થોડી અસુવિધા પહોંચાડી શકે છે.  ઉત્તર પ્રદેશમાં 18થી 20 ઓક્ટોબર સુધી હવામાન શુષ્ક રહેવાની ધારણા છે. ઉત્તર પશ્ચિમી પવનો દિવસના તાપમાનમાં ઘટાડો લાવી રહ્યા છે, જેના કારણે રાત્રે ઠંડી પડી રહી છે અને ઠંડીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. છૂટાછવાયા વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે.   

ડિસેમ્બમાં હાડ થીજવતી ઠંડીની આગાહી તેમણે કરી છે. આ વર્ષે ઠંડીમાં ન્યૂનતમ તાપમાન 10 ડિગ્રીથી નીચું જવાની શક્યતા છે. વધુમાં અંબાલાલ પટેલે આ વર્ષે કાતિલ ઠંડીની આગાહી કરી છે. તેમની આગાહી મુજબ આ વર્ષે રાજ્યમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડવાની છે.18 ઓક્ટોબરથી મહત્તમ તાપમાન વધશે. 23 ઓક્ટોબરથી ઠંડીની અસર વર્તાશે. દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદનું અનુમાન છે. બંગાળના ઉપસાગમાં ચક્રવાત બનવાની શક્યતા છે. ગુજરાતનું વાતાવરણ આ ચક્રવાતના કારણે પલટાઈ શકે છે. 

ઉત્તરાયણ બાદ પણ ઠંડા પવનો યથાવત રહેશ તેવી આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે. 26 ઓક્ટોબરથી નવેમ્બરની શરૂઆત સુધીમાં બંગાળની ખાડીમાં એક વાવાઝોડું ઉદભવવાની શક્યતા તેમણે વ્યક્ત કરી  છે. આ વાવાઝોડાના કારણે ગુજરાતનું હવામાન પલટાશે. આ ઉપરાંત 7 નવેમ્બર બાદ દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. જેની અસર ગુજરાત પર થશે. હવે મેઘરાજા દિવાળીના તહેવાર પહેલા ફરી ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો લાવશે.

આ સંભવિત વાવાઝોડાની અસરને કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. આ વાવાઝોડું દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં પણ ભારે વરસાદ લાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, તેવી આગાહી પણ અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. વરસાદી માહોલ બાદ ગુજરાતમાં ઠંડીની શરૂઆત ક્યારે થશે તે અંગે પણ અંબાલાલ પટેલે પોતાનું અનુમાન જાહેર કર્યું છે.  

