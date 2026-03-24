માર્ચ જ નહીં, એપ્રિલમાં પણ આંધી-તોફાન સાથે માવઠું બોલાવશે ધબધબાટી! અંબાલાલે તારીખ સાથે કરી મોટી આગાહી
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં માર્ચ મહિનાની શરૂઆતથી હવામાનમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળી રહ્યા છે. જ્યારે બીજીતરફ દેશભરના વાતાવરણમાં સતત પલટો આવી રહ્યો છે. ત્યારે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસો માટે શું કરી છે આગાહી.
હાલ પૂરતું હવામાન વિભાગ જણાવી રહ્યું છે કે આગામી એક સપ્તાહ દરમિયાન વાતાવરણ મુખ્યત્વે સૂકું રહેશે. જો કે, પાકિસ્તાન પર અપર એર સર્ક્યુલેશન અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર છે, જેની અસર હેઠળ અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે. 19-20 માર્ચના રોજ જે માવઠું થયું હતું, તેની સરખામણીએ આ 28-30 માર્ચના માવઠાની તીવ્રતા થોડી ઓછી રહેવાની શક્યતા છે. છતાં, અમુક વિસ્તારોમાં ઝાપટાથી લઈને ભારે વરસાદ પણ નોંધાઈ શકે છે. જો કે આ માવઠું પવન અને ગાજવીજ સાથે આવશે, જે થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીમાં પરિણમી શકે છે.
હવામાન વિભાગની માહિતી મુજબ, હાલમાં મધ્ય પાકિસ્તાન, ઉત્તર-પૂર્વ રાજસ્થાન, ઉત્તર-પૂર્વ આસામ અને ઉત્તર આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો પર હવામાં ઉપરના ભાગે ચક્રવાતી સિસ્ટમ બનેલી છે. આ ઉપરાંત, ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત પર 26 માર્ચ અને 28 માર્ચની રાતથી 2 નવા અને મજબૂત 'વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ' (પશ્ચિમી વિક્ષેપ)ની અસર પણ શરૂ થવા જઈ રહી છે. આ તમામ સિસ્ટમ ભેગી થવાથી વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આજે એક મધ્ય કક્ષાનો પશ્ચિમ વિક્ષેપ દેશના ઉત્તર પર્વતીય વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા લાવશે, જેની ગુજરાતમાં નહિવત અસર રહેશે. જો કે, 24 માર્ચ આસપાસ વધુ એક વિક્ષેપ આવતા વાતાવરણ પલટાશે. ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છના ભાગોમાં વાદળો જોવા મળશે. 26 માર્ચ બાદ માર્ચના અંતિમ સપ્તાહમાં હવામાનમાં મોટું પરિવર્તન આવવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 25 થી 28 માર્ચ દરમિયાન વાદળછાયું વાતાવરણ અને છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા વધુ છે. મહત્તમ તાપમાનમાં આગામી 3 દિવસમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો થવાની પણ સંભાવના છે ખેડૂતોએ માર્ચના અંતમાં અને એપ્રિલની શરૂઆતમાં સંભવિત માવઠાને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના પાકની જાળવણી માટે આગોતરા પગલાં લેવા હિતાવહ છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, એપ્રિલ મહિનો પણ શાંત નહીં રહે. 4 થી 10 એપ્રિલ વચ્ચે આવતા પશ્ચિમ વિક્ષેપોને કારણે પવનની ગતિ 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. એપ્રિલના બીજા અઠવાડિયામાં ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. 20 એપ્રિલથી જૂનની શરૂઆત સુધી બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્ર બંને સક્રિય થશે. 20 મે થી 20 જૂન દરમિયાન અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાત સર્જાવાની પણ શક્યતા રહેલી છે.
અંબાલાલ પટેલે માત્ર માર્ચ જ નહીં, પણ એપ્રિલ અને મે મહિના માટે પણ મહત્વની આગાહી કરી છે. એપ્રિલ 8 થી 10 એપ્રિલ દરમિયાન ફરી એકવાર પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી જોવા મળી શકે છે. 26 એપ્રિલ બાદ ગરમીનો પારો 43 થી 45 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. મે મહિનાના મધ્યમાં બંગાળની ખાડીમાં હલચલ વધશે અને જૂન મહિનામાં અરબ સાગરમાં વાવાઝોડું આવવાની શક્યતા છે.
