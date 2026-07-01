/હવે આવી બનશે! અંબાલાલે કીધું આ વિસ્તારોમાં 4 ઈંચ સુધીનો પડશે ભારે વરસાદ; આગામી 12 કલાકમાં તોફાની બનશે ગુજરાતનો દરિયો!

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમન બાદ લાંબા વિરામ પછી હવે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જામી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, રાજ્યમાં આગામી 1 થી 7 જુલાઈ દરમિયાન મેઘરાજા મન મૂકીને વરસશે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ માછીમારોને સાવચેત રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના મતે, મધ્યપ્રદેશમાં લો-પ્રેશર સર્જાવાને કારણે એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે. જેની સીધી અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે. આ સિસ્ટમના કારણે મહિસાગર, પંચમહાલ અને વડોદરા જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે.
પાટણ, દસાડા, બનાસકાંઠા, મહેસાણા અને અરવલ્લીમાં પણ વરસાદી માહોલ રહેશે, જેમાં કેટલાક ભાગોમાં 4 ઈંચ સુધી વરસાદ પડી શકે છે. કચ્છના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યાં ૩ ઈંચ સુધી વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ખેડૂતો માટે સલાહ આપતા નિષ્ણાંતોએ જણાવ્યું છે કે, જે વિસ્તારોમાં વરસાદ બાદ વરાપ થાય ત્યારે જ વાવણીનું આયોજન કરવું હિતાવહ છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, રાજ્યમાં વરસાદનું જોર 2 જુલાઈથી વધશે. સૌથી વધુ અસર દક્ષિણ ગુજરાતમાં જોવા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં 5 દિવસ માટે રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી સાથે યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર રાજ્યમાં આગામી 5 દિવસ સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદ (થન્ડરસ્ટોર્મ) ની સ્થિતિ રહેશે. પવનની ગતિ 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.
હવામાન વિભાગે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટે ખાસ કોસ્ટલ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. આગામી 12 કલાકમાં ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠે પવનની ગતિ 37 થી 46 કિમી પ્રતિ કલાક રહી શકે છે, જેના ઝાટકા 55 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. દરિયો તોફાની બનવાની શક્યતા હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. હાલમાં કોઈ પોર્ટ વોર્નિંગ કે સિગ્નલ આપવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. વરસાદ દરમિયાન વિઝિબિલિટી (દ્રશ્યતા) ઘટવાની શક્યતા હોવાથી દરિયાઈ પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા લોકોને એલર્ટ રહેવા જણાવાયું છે.
ચાલુ વર્ષે જૂન મહિનામાં રાજ્યમાં સરેરાશ કરતા વરસાદ ઓછો રહ્યો છે. રાજ્યમાં જૂન મહિનામાં સરેરાશ માત્ર સવા ઈંચ (આશરે 24.5 mm) વરસાદ નોંધાયો છે, જે સામાન્ય સરેરાશ 107.09 મીમીની સરખામણીએ 80 ટકા જેટલો ઓછો છે. હવે ટર્ફ, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન જેવી સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી જુલાઈ મહિનામાં વરસાદની આ ઘટ પૂરી થવાની આશા છે. અમદાવાદમાં પણ આગામી દિવસોમાં મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે.
ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટે હવામાન વિભાગે આગામી 12 કલાક માટે કોસ્ટલ બુલેટિન જાહેર કરીને સાવચેતી રાખવા સૂચના આપી છે. તીવ્ર દબાણના કારણે ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠે 37થી 46 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની અને તેની ઝાટકાની ગતિ 55 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે.
ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી વચ્ચે બંને વિસ્તારોમાં દરિયો તોફાની રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જ્યારે વરસાદ દરમિયાન વિઝિબિલિટી પણ ઘટી શકે છે. આ વર્ષે જૂન મહિનામાં રાજ્યમાં સરેરાશ વરસાદમાં 80 ટકાની ઘટ નોંધાઈ છે. અને રાજ્યમાં જૂન મહિનામાં સરેરાશ સવા ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે.