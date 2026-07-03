/ગુજરાતમાં એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય; આજે 20 જિલ્લામાં થશે આફતનો વરસાદ, ગાંધીનગર-અવાદમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી

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ગુજરાતમાં એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય; આજે 20 જિલ્લામાં થશે આફતનો વરસાદ, ગાંધીનગર-અ'વાદમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 03, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:57 AM IST

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાત રાજ્યમાં હાલ ચોમાસુ પૂરબહારમાં ખીલ્યું છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં આગામી 8 જુલાઈ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે, જેને પગલે સમગ્ર તંત્ર એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. રાજ્યમાં એકસાથે પાંચ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે સ્થિતિ ગંભીર બની શકે છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 6 જુલાઈ સુધીમાં રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ થશે. એમાં પણ દક્ષિણ ગુજરાતમાં અનરાધાર વરસાદની આગાહી છે. 

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રાજ્યમાં હજુ વરસાદનું જોર વધશે. હવામાન વિભાગે રેડ અલર્ટ સાથે 8 જુલાઈ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાશે. રાજ્યભરમાં NDRFની ટીમો તૈનાત કરાઈ છે. 8 જુલાઈ સુધી ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. 5-6 જુલાઈએ વરસાદનું જોર વધશે. ગાંધીનગર અને અમદાવાદના કેટલાક વિસ્તારમાં ભારે થી અતિભારે વરસાદની પણ આગાહી છે. 6 જુલાઇ સુધીમાં મધ્ય ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી કરાઈ છે.

એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય, જળબંબાકારની શક્યતા2/7

એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય, જળબંબાકારની શક્યતા

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ ગુજરાત પર એકસાથે પાંચ મહત્વની સિસ્ટમ સક્રિય છે, જેમાં ઓફશોર ટ્રફ, શીયર ઝોન, અપર એર, પશ્ચિમ બંગાળમાં લો-પ્રેશર અને સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશનનો સમાવેશ થાય છે. આ સિસ્ટમોને કારણે રાજ્યમાં ભારે વરસાદ માટે અત્યંત અનુકૂળ વાતાવરણ સર્જાયું છે. સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત ચારેય ઝોનમાં વરસાદનું જોર જોવા મળશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં સર્જાયેલા હળવા દબાણ અને અરબી સમુદ્રના ભેજ સાથે પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થતાં વરસાદ વધુ તીવ્ર બની શકે છે.   

કયા વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ?3/7

કયા વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ?

હવામાન વિભાગે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત માટે ચેતવણી જાહેર કરી છે. પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, દીવ, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં અત્યંત ભારે વરસાદ અને તેજ પવનની આગાહી સાથે 'રેડ એલર્ટ' આપવામાં આવ્યું છે. આગામી 48 કલાકમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. 5 થી 6 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદનું જોર સૌથી વધુ રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.  

અંબાલાલ પટેલની ભયાનક આગાહી4/7

અંબાલાલ પટેલની ભયાનક આગાહી

જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ચેતવણી આપતા જણાવ્યું છે કે, આગામી 6 જુલાઈ સુધી ગુજરાતમાં મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવશે. તેમના મતે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત એમ ચારેય ઝોનમાં સાર્વત્રિક અને ભારે વરસાદ પડશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સ્થિતિ વિકટ બની શકે છે અને મધ્ય ગુજરાતની નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાવાની ભીતિ પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે.

માછીમારો માટે કડક સૂચના5/7

માછીમારો માટે કડક સૂચના

અરબી સમુદ્રમાં પવનની ગતિ ખૂબ જ વધવાની શક્યતા છે, જેના કારણે દરિયો તોફાની બનશે. હવામાન વિભાગે આગામી પાંચ દિવસ સુધી રાજ્યના તમામ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે કડક સૂચના આપી છે. આ ઉપરાંત, સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યભરમાં NDRF ની ટીમોને તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહ છે. મધ્ય ગુજરાતની નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે.

ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ માટે અનુકૂળ સ્થિતિ6/7

ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ માટે અનુકૂળ સ્થિતિ

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે હાલ રાજ્ય પર એકસાથે પાંચ-પાંચ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય છે. જેમાં ઓફશોર ટ્રફ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, લૉ-પ્રેશર સિસ્ટમ અને અન્ય હવામાન પરિબળો સક્રિય થતાં ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ માટે અનુકૂળ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હવામાન વિભાગે પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, દીવ અને દમણ માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જ્યારે ભરૂચ, સુરત, વલસાડ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં પણ મુશળધાર વરસાદ અને તેજ પવનની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. 

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માત્ર વરસાદ જ નહીં, દરિયો પણ આગામી પાંચ દિવસ તોફાની રહેવાની શક્યતા છે. એટલા માટે રાજ્યના તમામ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. કારણ કે અરબી સમુદ્રમાં પવનની ગતિ પણ વધી શકે છે.  ગુજરાતમાં આજે 20 જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી કરી છે. આગામી 48 કલાક ગુજરાત માટે સૌથી ભારે છે. એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય ભારેથી અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ અપાયું છે.  

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast
India Meteorological Department

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