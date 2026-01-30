ગુજરાતમાં ફરી પલટાશે હવામાન! માવઠું, કરા અને કડકડતી ઠંડીની અંબાલાલ પટેલે કરી ઘાતક આગાહી
Ambalal Patel Prediction: ગુજરાતનું હવામાન ફરી એકવાર પલટા લેવા તૈયાર છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહીએ ખેડૂતોની સાથે સામાન્ય જનતાની ચિંતા વધારી છે. કમોસમી વરસાદ, કરા, બરફીલા પવનો અને બરફ પડવાની શક્યતા વચ્ચે આવનારા દિવસો મહત્વના બન્યા છે. શું છે અંબાલાલની મોટી આગાહી?
રાજ્યમાં હાલ વાદળછાયું વાતાવરણ છે. જેના કારણે ઠંડીમાં થોડી રાહત જોવા મળી રહી છે. પરંતુ આ રાહત લાંબો સમય ટકવાની નથી. કારણ કે પશ્ચિમ વિક્ષેપોની નવી સક્રિયતા ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ આગાહી કરી છે. આગામી સમયમાં પૂર્વ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો કમોસમી વરસાદ અથવા છાંટાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને પંચમહાલ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વાતાવરણ પલટાઈ શકે છે.
હાલ પશ્ચિમ વિક્ષેપો થોડા હટ્યા છે, જેના કારણે હિમાલય તરફથી આવતાં ઠંડા પવનો હાડ ધ્રુજાવી રહ્યા છે. વાદળો હટતાં જ ફરી એકવાર ઠંડીનો પ્રભાવ વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 31 જાન્યુઆરીએ મધ્ય કક્ષાનો એક નવો પશ્ચિમ વિક્ષેપ દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારોમાં પ્રવેશ કરશે. જેના કારણે કમોસમી વરસાદ, કરા પડવા, ભારે પવન અને બરફીલા તોફાનની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, પશ્ચિમ વિક્ષેપો હટી જતા સામાન્ય રીતે હિમાલયના પવનની ગતિ રહેતા હાર્ટ ધ્રુજાવે તેવી ઠંડી પડે છે, ગુજરાતમાં હાલમાં વાદળો છે એટલે ઠંડીમાં ધટાડો જોવા મળી શકે છે. રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં આવતીકાલ બાદ વાદળ હટી જવાની શક્યતા રહેશે. જો કે, 31 જાન્યુઆરી રોજ મધ્ય કક્ષાનો પશ્ચિમ વિક્ષેપ દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં આવવાની શક્યતા રહેશે. જેની અસર કમોસમી વરસાદ, કરા પડવા, પવનો સાથે ઉત્તરીય પર્વતીય ભાગોમાં બરફના તોફાન થઈ શકે છે.
ગુજરાતમાં માવઠાંની વાત કરીએ તો પંચમહાલ વિસ્તારમાં હળવો કમોસમી વરસાદ કે છાંટા પડી શકે છે. આ સિવાય ઉત્તર ગુજરાતના હવામાનમાં એકાએક પલટો આવી શકે છે. જેની અસર વડોદરાના ભાગો સુધી થઈ શકે છે. બીજો એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ 4-8 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં આવી શકે છે. જેની પણ અસર ગુજરાતના ભાગોમાં થઈ શકે છે. ખાસ કરીને બરીફીલા પવનો હાર્ટ ધ્રુજાવે અને ઊભા કૃષિ પાકોમાં લઘુતમ તાપમાન ધટી જાતા હીમ પડવાની શક્યતા રહી શકે છે.
