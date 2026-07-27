/અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી, ગુજરાતમાં આ તારીખોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા, ફરી પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે

Ambalal Patel Rain Predictions: જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે હવામાન વિશે લેટેસ્ટ આગાહી કરી છે. તેમણે આગાહી કરતા કહ્યું છે કે આજથી રાજ્યમાં વરસાદ રહેશે. 30 જૂલાઈ સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. 30 જૂલાઈ થી 3 ઓગસ્ટ સુધીમાં ભારે વરસાદ આવશે. અત્રે જણાવવાનું કે ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં આજે પણ વરસાદી માહોલ છે. અમદાવાદમાં સવારથી ધીમી ધારે વરસાદ પડી રહ્યો છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ આજથી રાજ્યમાં વરસાદ રહેશે. 30 જૂલાઈ સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. 30 જૂલાઈ થી 3 ઓગસ્ટ સુધીમાં ભારે વરસાદ આવશે. મધ્ય ગુજરાતના વડોદરા, ખેડા, પંચમહાલ ના ભાગો માં ભારે થી અતિભારે વરસાદ પડશે.
દક્ષિણ ગુજરાતને ફરી મેઘરાજા ધમરોળશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, નવસારીના ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, સમી, હારીજ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી ભાગો ભારે વરસાદ આવી શકે.
ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ફરી પૂરની સ્થિતિ બની શકે છે. અષાઢ માસમાં ભારે વરસાદના કારણે ઉભા કૃષિ પાકોમાં અસર થઈ શકે છે. ૩ જી ઓગસ્ટથી આશ્લેષા નક્ષત્રમાં વરસાદ પડે તો ત્યારબાદ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર અમરેલી બોટાદ ગીર સોમનાથ રાજકોટ સુરેન્દ્રનગર દ્વારકા જામનગરના ભાગોમાં વરસાદ થઈ શકે છે અને કચ્છના ભાગોમાં વરસાદ થઈ શકે છે.
5 થી 12 ઓગસ્ટ દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. તાપી નદીનું જળસ્તર વધી શકે છે. બંગાળના ઉપસાગર સક્રીય રહેતા અને અરબ સાગરના ભેજના કારણે ગુજરાતના ભાગોમાં હજુ વરસાદની શક્યતા છે.
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