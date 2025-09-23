લખી લો નવરાત્રિમાં વરસાદ પડવાની તારીખો! અંબાલાલે સપ્ટેમ્બર નહીં, નવેમ્બરની કરી ભયાનક આગાહી!
Ambalal Patel Forecast: ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો પૂર્વ ગુજરાતના ભાગો અને પંચમહાલના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. પંચમહાલના કેટલાક ભાગો અને મહીસાગરના કેટલાક ભાગોમા વરસાદ ગાજવીજ સાથે થવાની શક્યતા રહેશે. તાપી નદીના જળ સ્તરમાં વધારો થશે નર્મદા જળસ્તરમાં વધારો થશે. 10 થી 13 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદની શક્યતા છે. ગુજરાત સહિત દેશભરમાં આજથી નવરાત્રિની શરૂઆત થઈ છે. ત્યારે માં દુર્ગાની આરાધના સાથે ગરબાની રમઝટ જામશે. નવરાત્રિમાં વરસાદ ખેલૈયાઓની મજા બગાડશે.
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, હમણાં 28 તારીખ સુધીમાં રાજ્યના અલગ-અલગ ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વધુ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. અહીં એક ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ વરસી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના અલગ-અલગ ભાગોમાં ક્યાંક એક ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ વરસવાની શક્યતા છે. જ્યારે મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ગુજરાત પંચમહાલના અમુક ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં સાત દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના મતે બંગાળના ઉપસાગરમાં એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદ આવી શકે છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદનું જોર રહેશે. રાજ્યમાં 22થી 28 સપ્ટેમ્બર સુધી મધ્યમ વરસાદની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ત્યારે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે નવરાત્રિમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો, સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારો, મધ્ય ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત, ભરૂચ, પંચમહાલ, ઉત્તર ગુજરાત અને સાબરકાંઠા સહિતના વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ જોવા મળી શકે છે.
વાવાઝોડું અને ઓક્ટોબર-નવેમ્બરની આગાહી
અંબાલાલ પટેલના મતે, 28 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર વચ્ચે બંગાળની ખાડીના અવશેષો અરબી સમુદ્રમાં આવતા તે પણ સક્રિય થઈ શકે છે, જેના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત, ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં પણ બંગાળની ખાડીમાં વાવાઝોડું સર્જાઈ શકે છે. 10 થી 12 ઓક્ટોબરમાં વાદળ, વાયુ અને વરસાદની શક્યતા રહેશે. ઓક્ટોબર બાદ નવેમ્બરની શરૂઆતમાં, ખાસ કરીને 7 તારીખ પછી દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેની અસર ગુજરાત પર પણ જોવા મળશે. આ વરસાદ 22 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યના જુદા જુદા ભાગોમાં ચાલુ રહે તેવી શક્યતા છે.
વીજળીથી સાવચેત રહેવા અપીલ
વરસાદ ગાજવીજ સાથે થવાનો હોવાથી લોકોએ વીજળીના પ્રકોપથી સાવચેત રહેવું જરૂરી છે. વીજળીના કડાકા થતા હોય ત્યારે ઝાડ નીચે અથવા વીજળીના થાંભલા પાસે ઊભા રહેવું હિતાવહ નથી. તેમજ મોબાઇલ પર વાત કરવાનું ટાળવું પણ સલામત રહેશે. ચિંતાની બાબત એ છે, કે સૌરાષ્ટ્રના અનેક ભાગોમાં અપૂરતો વરસાદ નોંધાયો છે અને સિંચાઈ સાધનો પણ ત્રાચા છે, આ વખતે વધુ વરસાદ ન થાય તો કૃષિપાક પર માઠી અસર થઈ શકે, આવા વિસ્તારોમાં કદાચ હવામાનની આગાહીઓ પણ વરસાદની પુષ્ટિ કરતી હોવા છતાં સારા વરસાદ થતો નથી. હવે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં પણ અરબી સમુદ્ર સક્રિય રહેવાની શક્યતા રહેશે. જે ગુજરાતનું હવામાન પલટાવી શકે છે.
