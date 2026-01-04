ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

છાતીના પાટિયા હલી જાય એવી મુશ્કેલીનો સામનો કરશે 'ગુજરાત'! અંબાલાલની આગાહીથી રહેવું પડશે લોકોએ સાવધાન!

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાત સહિત દેશભરના મોટાભાગના રાજ્યોમાં કડકડતી ઠંડી પડી રહી છે. ત્યારે પહાડી રાજ્યોમાં હિમવર્ષા અને વરસાદની અસર નજીકના રાજ્યો પર પણ જોવા મળી રહી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આગામી થોડા દિવસોમાં ઉત્તર ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં ગાઢ ધુમ્મસ અને શીત લહેર અનુભવી શકાય છે. દિલ્હી, હરિયાણા, પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં 4-5 દિવસ સુધી ગાઢ ધુમ્મસ રહેવાની ધારણા છે.

Updated:Jan 04, 2026, 07:45 AM IST

1/6
image

ગુજરાતમાં વરસાદ બાદ ઠંડીનું પ્રભુત્વ વધશે તેવી આશંકા સેવાઈ રહી છે. ત્યારે ગુજરાતમાં આઠમી જાન્યુઆરી સુધી વાતાવરણ કેવું રહેશે તે અંગેની હવામાન વિભાગની આગાહી જોઈએ. ગુજરાતમાં સાત દિવસ વરસાદ પડશે કે નહીં આ સાથે કાતિલ ઠંડીનો વારો આવશે કે નહીં તે અંગેની હવામાન વિભાગની આજની આગાહી જોઈએ. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન ગુજરાતના હવામાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર આવ્યો નથી.

2/6
image

આગામી 24 કલાક પણ ગુજરાતના હવામાનમાં કોઈ મોટો બદલાવ આવે તેવી શક્યતા નથી. જે બાદ આગામી ત્રણ દિવસ સુધી બેથી ત્રણ ડિગ્રી સેલ્શિયસ તાપમાન વધવાની આશંકા છે. જે બાદ કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની આશંકા નથી. હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે આજની ગુજરાત અંગેની આગાહીમાં જણાવ્યું છે કે, બીજીથી આઠમી જાન્યુઆરીમાં ગુજરાતનું હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે. ગુજરાતમાં ક્યાંય પણ વરસાદની કોઈ આગાહી આપવામાં આવી નથી. 

3/6
image

અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં આકાશ સ્વચ્છ રહેશે. આ સાથે અમદાવાદમાં 15 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાઈ શકે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર પશ્ચિમી વિક્ષેપના પ્રભાવને કારણે 1જાન્યુઆરીથી નીચલા ઉષ્ણકટિબંધીય ક્ષેત્રની સ્થિરતા ખોરવાઈ જવાની ધારણા હતી.જોકે, પશ્ચિમી વિક્ષેપ ઉત્તરપૂર્વ તરફ ગયા પછી, સપાટી પરના મજબૂત પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, જે ગતિશીલ અસ્થિરતા પેદા કરી રહ્યા છે. આના કારણે સપાટી પરના ધુમ્મસના સ્તરને દૂર કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ઉચ્ચ ઊંચાઈ પર વાતાવરણ પ્રમાણમાં સ્થિર રહે છે.

ગુજરાતમાં કેવું રહેશે વાતાવરણ ?

4/6
image

અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતના વાતાવરણ મામલે પણ આગાહી કરી છે. જેમાં અંબાલાલ પટેલે પણ અનેક વિસ્તાકોમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. તેમજ 2 થી 4 જાન્યુઆરી દરમિયાન ગુજરાતમાં ઠંડી અને કમોસમી વરસાદ ખાબકે તેવી શક્યતા છે. તેમજ સુરત, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ-દાદરાનગર હવેલીમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ સાથે તેમણે જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં હાલ ઉત્તર પૂર્વથી પૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 15થી 20 પ્રતિકલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની આગાહી છે. 

5/6
image

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર પશ્ચિમ ભાગમાં શુષ્ક વાતાવરણ રહે તેવી શક્યતા છે. પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ આવી જ સ્થિતિ રહે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. 8 જાન્યુઆરી સુધી પૂર્વી અને પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ આવી જ સ્થિતિ રહેશે. આજે પશ્ચિમી અને પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાઢ ધુમ્મસ રહેવાની આગાહી કરી છે. 4 જાન્યુઆરીએ બંને વિસ્તારોમાં ધુમ્મસની સ્થિતિ સમાન રહેશે.  

5 અને 6 જાન્યુઆરીએ આ સ્થળોએ ભયંકર ધુમ્મસની આગાહી

6/6
image

5 અને 6 જાન્યુઆરીએ અલગ-અસગ સ્થળોએ પણ ગાઢ ધુમ્મસ પડવાની શક્યતા છે. 7 જાન્યુઆરી પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં ગાઢ ધુમ્મસ અને પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશમાં ગાઢ થી ખૂબ જ ગાઢ ધુમ્મસ રહેવાની ધારણા છે. આગામી 24 કલાક સુધી લઘુત્તમ તાપમાન યથાવત રહે તેવી શક્યતા છે. આગામી 2 દિવસ સુધી 2-4 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.

gujarat weather forecastGujarat Weatherweather updatespredictionGujarat Monsoon Forecast

Trending Photos