આ આગાહી સાંભળીને છાતીના પાટિયા પાડી દેશે! ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં થશે વરસાદ
Ambalal Patel Rain Prediction: ગુજરાતના હવામાનમાં ફરી એકવાર મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલે માવઠાને લઈ મોટી આગાહી કરી છે. રાજ્ય પર ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠાનું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે. આગામી બે દિવસ રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
જાન્યુઆરી મહિનો પૂરો થવામાં હવે ત્રણ જ દિવસ બાકી છે. ત્યારે દેશના હવામાનમાં ફરી એકવાર મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે આવનારા દિવસોમાં વરસાદ, તોફાન અને ભારે પવન લોકોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરે તેવી શક્યતા છે. દેશના આઠ રાજ્યોમાં હવામાનમાં અચાનક પલટો આવી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડશે, જ્યારે અન્ય કેટલાક વિસ્તારોમાં 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે.
ઘણા રાજ્યોમાં સવાર અને રાત્રિના સમયે ઠંડી વધશે, જ્યારે કેટલાક જિલ્લાઓમાં શીત લહેરની અસર અનુભવાશે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, વરસાદની સાથે વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાનું જોખમ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, હરિયાણા, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તરાખંડ અને સિક્કિમ સહિત અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની ચેતવણી આપી છે. આ રાજ્યોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું આવી શકે છે.
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વાતાવરણમાં પલટો આવશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર પંચમહાલ અને આસપાસ વિસ્તારમાં માવઠાની આગાહી તેમણે વ્યક્ત કરી છે. ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે વાદળછાયા વાતાવરણમાં ખેડૂતોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. રાજ્યમાં 4થી 9 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે કડકડતી ઠંડી પડવાની આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે.
કઈ તારીખોમાં વરસાદની શક્યતા?
અંબાલાલ પટેલ મુજબ, આગામી બે દિવસ સુધી રાજ્યમાં હવામાનમાં પલટો જોવા મળશે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે બે દિવસ રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. આ કારણે વાતાવરણમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને લો પ્રેશર સિસ્ટમ સર્જાશે.
કયા વિસ્તારોમાં થશે અસર? ફેબ્રુઆરીમાં કાતિલ ઠંડી
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, આ સિસ્ટમની સૌથી વધુ અસર પંચમહાલ અને આસપાસના પંથકમાં જોવા મળી શકે છે, જ્યાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. માવઠાની અસર ઓછી થયા બાદ, ફેબ્રુઆરીમાં મહિનામાં ફરી એકવાર ઠંડીનું જોર વધશે. ફેબ્રુઆરીમાં રાજ્યમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં 4થી 9 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે કડકડતી ઠંડી પડવાની આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે.
Trending Photos