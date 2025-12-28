ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો આ તારીખો! ખરેખર જાણવા જેવી છે અંબાલાલની જાન્યુઆરી મહિનાને લઈને કરેલી આગાહી!

Ambalal Patel Agahi: અંબાલાલ પટેલે ઠંડીને લઈ મોટી આગાહી કરી છે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ અઠવાડિયામાં વાદળછાયું વાતાવરણ થતા ઠંડીમાં ઘટાડો થશે. આ પછી 10 જાન્યુઆરીથી પવન ફૂંકાવાની સાથે ઠંડી વધશે. તેમણે ઉતરાયણના દિવસોની આગાહી પણ કરીને જણાવ્યું કે ઉત્તરાયણ દરમિયાન ઠંડી સાથે પવન ફૂંકાશે. ઉત્તરાયણના બે દિવસ દરમિયાન પવન ફૂંકાશે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ઠંડા પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. 

Updated:Dec 28, 2025, 08:11 AM IST

ગાંધીનગર, અમદાવાદ, મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં લઘુતમ તાપમાન 14 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી નીચે જવાની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતનાં કેટલાક ભાગોમાં લઘુતમ તાપમાન 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી નીચે જવાની શક્યતા રહેશે. કચ્છમાં પણ પવન સાથે લઘુતમ તાપમાન ઘટશે. આ ઉપરાંત, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, હિંમતનગર, પંચમહાલમાં લઘુતમ તાપમાન ઘણું ઘટવાની પણ શક્યતા રહેશે. કેટલાક ભાગોમાં લઘુતમ તાપમાન 10-11 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું થવાની શક્યતા રહેશે.  

હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે, ગુજરાતમાં હાલ ઉત્તરથી પૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. આગામી ચાર દિવસ ગુજરાતના હવામાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાના એંધાણ નથી તે બાદ તાપમાનનો પારો બેથી ત્રણ ડિગ્રી ઘટવાની આગાહી છે. હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે, શનિવારે નલિયામાં સૌથી ઓછું તાપમાન નોંધાયું હતું. નલિયામાં 11.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. આ સાથે અમદાવાદમાં 15.1, વડોદરામાં 14.6, રાજકોટમાં 14.4 ડિગ્રી જ્યારે સુરતમાં 17.8 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું.

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહીમાં જણાવ્યું છે કે, જાન્યુઆરી 2026માં ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમવર્ષા અને પવનના તોફાનો રહેવાની શક્યતાઓ રહેશે. આઠ ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતાઓ રહેશે. આ સાથે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં કાતિલ ઠંડીને વેગ મળશે. ત્યારે ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. સાથે જ જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ઠંડીનું જોર વધશે એમ પણ અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે.

ગુજરાતમાં વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહિ. 29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. ગુજરાતના ભાગો સુધી અસર થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતનું હવામાનમાં પલટો આવશે. જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે. હવામાન વિભાગની સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, આવતા દિવસોમાં પવન બદલાશે અને સાથે જ ઠંડીનો મારો વધુ તેજ બનશે. 

સમગ્ર ઉત્તર ભારત કડકડતી ઠંડીમાં ધ્રુજી રહ્યું છે. પંજાબથી બિહાર અને ઝારખંડ સુધી ઠંડીનો માહોલ યથાવત છે. રવિવારે હવામાન વિભાગે ગાઢ ધુમ્મસ માટે પંજાબથી બિહાર સુધીના વિસ્તારોમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે. આ સાથે અનેક રાજ્યોમાં શીત લહેરની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. તીવ્ર ઠંડી અને ધુમ્મસ હજુ પણ પ્રવર્તી રહ્યું છે. લા નીનો અને અલ નીનોની અસરને કારણે વાતાવરણમાં ફેરફાર થાય છે. લા નીનોને કારણે ટ્રોપિકલ સિસ્ટમ 9 નંબર આપણી બાજુ હોવાથી અસર થઈ રહી છે.

હવામાન વિભાગે પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ અને બિહારના વિવિધ ભાગોમાં ગાઢથી ખૂબ જ ગાઢ ધુમ્મસ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. છત્તીસગઢ, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા અને દિલ્હીમાં આજે શીત લહેરની આગાહી છે. તો બીજી બાજુ ગુજરાતમાં પણ ચારથી પાંચ દિવસમાં તાપમાનનો પારો નીચે જવાની આગાહી આપવામાં આવી છે.  

