ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

છોતરા કાઢી નાંખે એવી અંબાલાલની આગાહી, ઉત્તર ગુજરાતના આ વિસ્તારો માટે જાન્યુઆરી મહિનો ભારે!

Ambalal Patel ni Agahi: ગુજરાતના હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ઉત્તર ભારતમાં સક્રિય થતા પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance)ની સીધી અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે. એક પછી એક આવતા વિક્ષેપને કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ત્યારબાદ આકરી ઠંડીનો અનુભવ થશે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે 4 જાન્યુઆરી દરમિયાન ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. 

Updated:Jan 03, 2026, 06:31 PM IST

1/5
image

ગુજરાતમાં શિયાળો હવે પોતાનું અસલી સ્વરૂપ બતાવી રહ્યો છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં ઠંડી અને વાતાવરણમાં પલટાને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે રાજ્યના અનેક ભાગોમાં તાપમાનનો પારો ગગડવાની શક્યતા છે. આ વખતે ઉત્તરાયણ પર પવન રહેશે સારો. બપોર પછી દિશા અને પવનમાં ફેરફાર થઈ શકે. 11 જાન્યુઆરી આસપાસ અને 18 જાન્યુઆરી અંતમાં ભારે આકરી ઠંડી પડશે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી.

2/5
image

ઉત્તર ગુજરાત અને પંચમહાલ પટ્ટામાં ઠંડીની સૌથી વધુ અસર જોવા મળશે. પાટણ, સમી, હારીજ અને સાબરકાંઠાના ભાગોમાં હાડથિજવતી ઠંડી પડશે. અહીં લઘુત્તમ તાપમાન 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી જઈ શકે છે. કચ્છના રણ વિસ્તારમાં પણ તાપમાનમાં મોટો ઘટાડો નોંધાશે. વડોદરામાં તાપમાન 12 થી 13 ડિગ્રીની આસપાસ રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર અને ગિરનાર પર્વતમાળા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ કાતિલ ઠંડીનો અહેસાસ થશે.

3/5
image

ઉત્તર પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભારે બરફવર્ષા થશે અને પવનના તોફાનો આવશે. ઉત્તર ભારતમાં શીત લહેરના કારણે ગુજરાતમાં ઠંડી આવી શકે છે. 4 જાન્યુઆરી બાદ નબળો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જે ઠંડી લાવશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડા પવનો હાડ ધ્રુજાવશે. ઉત્તર ભારતમાં થતી ભારે હિમવર્ષાની અસરને કારણે ગુજરાતમાં સવારના સમયે ધૂમ્મસનું જોર વધુ રહેશે. ધૂમ્મસને કારણે વિઝિબિલિટી ઘટતા વાહન વ્યવહાર અને રેલવે યાતાયાત પર માઠી અસર પડી શકે છે. ગમખ્વાર અકસ્માતોની સંભાવના જોતા વાહનચાલકોને સાવચેતી રાખવી.

4/5
image

14મી જાન્યુઆરી એટલે કે મકરસંક્રાંતિના દિવસે પવનની ગતિ કેવી રહેશે તેને લઈને પણ અંબાલાલ પટેલે સ્પષ્ટતા કરી છે. સવારના સમયે 6 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. બપોર પછી 10 થી 12 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ થશે. 13, 14 અને 15 જાન્યુઆરી દરમિયાન પવનની ગતિમાં સતત વધ-ઘટ જોવા મળશે. સવારે પવન ધીમો હોવાથી પતંગ ચગાવવામાં થોડી મુશ્કેલી પડી શકે છે, પરંતુ બપોર બાદ પવનની ગતિ વધતા પતંગરસિયાઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળશે.

5/5
image

હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એસ.કે. દાસે કહ્યું કે, 24 કલાક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળશે. આવતીકાલથી લઘુતમ તાપમાન માં 2 થી 4 ડિગ્રી ઘટશે. આવતી કાલથી ઠંડીમાં આંશિક વધારો જોવા મળશે. સુરત, નવસારી, ડાંગ, તાપી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે. પવનની દિશા ઉત્તરથી ઉત્તર પૂર્વના પવન ફૂંકાઈ રહ્યાં છે. 

gujarat weather forecastGujarat Weatherweather updatespredictionGujarat Monsoon Forecast

Trending Photos