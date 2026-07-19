/ઓગસ્ટમાં તો છોતરાં કાઢી નાંખશે...! આ તારીખથી ગુજરાતમાં ભારે વરસાદને લઇ અંબાલાલ પટેલની ઘાતક આગાહી

Gujarat Rain Forecast: અષાઢ મહિનો અડધો વીતી ગયો હોવા છતાં રાજ્યમાં હજુ સુધી મેઘરાજાએ ધાર્યા પ્રમાણે મન મૂકીને વરસ્યા નથી. જેના કારણે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા ચિંતામાં છે. પરંતુ હવે ચિંતાના વાદળો હટવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ટૂંક સમયમાં જ ફરીથી સારો વરસાદ શરૂ થવાની મોટી આગાહી કરી છે. હાલમાં વીજળીવાળા વાદળો ઓછા હોવાથી 20 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં ફક્ત હળવો વરસાદ જ જોવા મળશે. 21 જુલાઈથી વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે અને ત્યારબાદ 22 થી 30 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદની એક નવી અને મજબૂત સિસ્ટમ સક્રિય થવા જઈ રહી છે, જે આખા ગુજરાતને ઘમરોળશે.
ચાલુ વર્ષે ચોમાસાની શરૂઆત નબળી રહી છે. આંકડાકીય માહિતી પર નજર કરીએ તો રાજ્યમાં અત્યાર સુધી માત્ર 4.60 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. સામાન્ય રીતે આ સમયગાળા દરમિયાન 9.64 ઇંચ વરસાદ થવો જોઈએ. ગુજરાતમાં સરેરાશ કરતાં 31 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે, જેના કારણે જળાશયો અને ડેમોની સ્થિતિ ચિંતાજનક બની છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 17 જુલાઈ પછી 'અક્ષતરા નક્ષત્ર' બેસી ગયું છે. તેથી 20 જુલાઈ પછી જે વરસાદ આવશે તેનું પાણી ખેતીના ઊભા પાક માટે સોના જેવું કિંમતી અને ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ અલગ-અલગ તબક્કામાં રાજ્યભરમાં વરસાદનું જોર વધશે. 21 થી 25 જુલાઈ દરમિયાન મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદ, ઉત્તર ગુજરાતના પંચમહાલ, મહીસાગર, અરવલ્લી, મહેસાણામાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ શકે છે. 22 થી 30 જુલાઈના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને જામનગર તેમજ કચ્છમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ ખાબકી શકે છે, નદી-નાળાઓમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. 26 થી 30 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો અને મુંબઈમાં અતિભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે, વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ શકે છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં એકસાથે કેટલીક સિસ્ટમ સક્રિય છે. ગંગા પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ અને ઉત્તર ઓડિશા ઉપર એક લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય છે, જે આગામી 24 કલાકમાં ધીમે-ધીમે નબળી પડશે. ચોમાસાની ધરી હાલ ઉત્તર ભારતમાંથી પસાર થઈ રહી છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન ઉપર ઉપરી હવાનું ચક્રવાતી પરિભ્રમણ (Cyclonic Circulation) યથાવત છે. ગુજરાત તરફ હાલ દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશાના ભેજયુક્ત પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે જે આગામી દિવસોમાં વરસાદ લાવવા માટે સાનુકૂળ વાતાવરણ તૈયાર કરી રહ્યા છે.
આગામી દિવસો માત્ર જુલાઈ પૂરતા જ સીમિત નથી, પરંતુ ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆત પણ ભારે વરસાદી માહોલ સાથે થવાની શક્યતા છે. હવામાન નિષ્ણાતના મતે, ઓગસ્ટના પ્રથમ સપ્તાહમાં પણ રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં અણધાર્યો અને સારો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. આ આગાહીના પગલે હવે ખેડૂતોમાં ફરી એકવાર વાવણી અને પાક સુધરવાની આશા જીવંત થઈ છે!
હવામાન નિષ્ણાંતના જણાવ્યા અનુસાર ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆત પણ વરસાદી માહોલ સાથે થઈ શકે છે. તેમણે ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં અણધાર્યો અને સારો વરસાદ નોંધાઈ શકે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. હાલ વીજળીવાળા વાદળો ઓછા હોવાથી 20 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં ફક્ત હળવો વરસાદ પડશે. 21 જુલાઈથી વાતાવરણ બદલાશે અને વરસાદનું જોર ઘટશે. 22 થી 30 જુલાઈ વરસાદની એક નવી અને મજબૂત સિસ્ટમ સક્રિય થશે, જેના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ પડશે.