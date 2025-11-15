અંબાલાલ પટેલનો નવો વરતારો, હવે ક્યારે અને ક્યાંથી વાવાઝોડું ત્રાટકશે
Cyclone Alert : નવેમ્બર મહિનામાં ફરી એકવાર તોફાની વાવાઝોડું ત્રાટકવાનું છે. અરબ સાગરમાં મોટી હલચલ થવાની છે. માત્ર અરબ સાગર જ નહિ, મહિનાના અંતમાં બંગાળની ખાડીમાં પણ નવું વાવાઝોડું આકાર લેશે. જાણો શું કહે છે અંબાલાલ પટેલની આગાહી.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હાલમાં બેવડી સીઝનનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે જણાવ્યું કે, રાજ્યમા મોટાભાગના જિલ્લાઓનું તાપમાન સામાન્ય કરતા નીચું નોંધાયું છે. લઘુત્તમ તાપમાનમાં આગામી સાત દિવસ ફેરફાર થવાની શક્યતા નહિવત છે.
રાજ્યમાં વધ્યો ઠંડીનો ચમકારો
રાજ્યમાં મોટાભાગના જિલ્લાઓ માં તાપમાન સામાન્ય કરતા નીચું નોંધાયું છે. રાજ્યનું સૌથી નીચું અમરેલીમાં 13.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. તો નલિયામાં 13.5 અને કેશોદમાં 13.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. અમદાવાદમાં 16.5 ડિગ્રી, ગાંધીનગરમાં 14.5 ડિગ્રી, ડીસામાં 15.8 ડિગ્રી, વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં 18.0 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. વડોદરામાં 15.0, સુરતમાં 18.6 અને દમણમાં 18.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. ભુજમાં 18.2, કંડલા એરપોર્ટ 15.0, ભાવનગરમાં 17.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. પોરબંદરમાં 16.3, રાજકોટમાં 14.6 અને વેરાવળમાં 19.3 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. દીવમાં 16.5 ડિગ્રી સુરેન્દ્રનગરમાં 17.6 અને મહુવામાં 15.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું.
ક્યારે અને ક્યાંથી આવશે વાવાઝોડું
19 નવેમ્બર બાદ અરબ સાગરમાં એક લો પ્રેશર બનવાની શક્યતા રહેશે. જેની અસર દક્ષિણ ભારત તરફ વર્તાઈ શકે છે. 15 નવેમ્બર બાદ પોસ્ટ મોન્સૂન એક્ટિવ થવાની શક્યતા રહેશે અને 18 નવેમ્બર બાદ હળવા પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા છે. 28થી મધ્યમ પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા છે. બંગાળ ઉપસાગરમાં તારીખ 24 નવેમ્બરથી 30 નવેમ્બર સુધી એક ડિપ ડિપ્રેશન કે ચક્રવાત સર્જાવવાની શક્યતા રહેશે જેની અસર દક્ષિણ પૂર્વીય તટો પર રહેશે. આ કારણે દક્ષિણ પૂર્વીય તટો પર 80 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે અને સાઈક્લોન બને તો પવનની ગતિ વધુ તેજ થાય.
વાવાઝોડાની અસર ક્યાં ક્યાં થશે
આ સિસ્ટમની અસર છત્તીસગઢ, દક્ષિણ મહારાષ્ટ્રના ભાગોમાં થવાની શક્યતા રહેશે, જેના લીધે દક્ષિણ ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. 22 નવેમ્બર દેશના ઘણા ભાગોમાં વાદળ આવવાની શક્યતા રહેશે. ગુજરાતમાં પણ વાદળછાયા વાતાવરણની શક્યતા છે. 19 તારીખથી હળવા વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. દેશના ઘણા ભાગોમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા, નવેમ્બરના અંતમાં ગુજરાતનું હવામાન પલટાઈ શકે છે.
ગુજરાતમાં ફરી એકવાર માવઠું આવશે
ગુજરાતમાં ફરી એકવાર માવઠાના એંધાણ વર્તાઈ શકે છે, હમણાં સવારના ભાગમાં રાજ્યના ભાગોમાં ઠંડીનો ચમકારો વધે, ઉત્તરગુજરાતના ભાગોના કેટલાક ભાગમાં 13 ડિગ્રીએ પારો જઈ શકે, સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ ઠંડી વર્તાઈ શકે, દરિયાકિનારાના ભાગોમાં 20 ડિગ્રી સુધી તાપમાન જઈ શકે, રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં તાપમાન 17થી 18 ડિગ્રી રહી શકે, મહત્તમ તાપમાન 28થી 30 ડિગ્રી રહી શકે.
